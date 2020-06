A Orléans le musée memorial des Enfants du Vel d'Hiv se déconfine à son tour

Dans la salle d'exposition permanente du musée Memorial des Enfants du Vel d'Hiv, des bandes orange au sol marquent les mesures barrière que les visiteurs devront appliquer à partir de ce lundi 12 juin, date de la réouverture du musée après trois mois de confinement. "Pas plus de quatre personnes à la fois dans ces zones", c'est la consigne qui sera appliquée.

Derrière une vitrine Sylvain Guillaume, le documentaliste du Cercil, le centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, repose délicatement un bateau fabriqué par un interné du camp de Beaune la Rolande. L'objet retrouve sa place, après avoir été mis à l'abri pendant la fermeture. "On est partis le 17 mars, sans savoir quand on reviendrait" explique Annaïg Lefeuvre, la directrice du Cercil. "On a quand même pris la précaution de protéger ces objets, qui racontent l'histoire des juifs déportés depuis les camps d'internement du Loiret".

Sylvain Guillaume le documentaliste du Cercil, centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, replace un des objets du musée dans la vitrine © Radio France - Anne Oger

Le geste du documentaliste est délicat, précautionneux, ces objets sont fragiles, souvent fabriqués avec les moyens du bord par les juifs arrêtés et internés sous la surveillance de gendarmes français, dans les camps de Pithiviers et Beaune la Rolande. "Ils vont bien, et je crois qu'eux aussi sont heureux de retrouver le public" confie Sylvain Guillaume.

Pas de directives strictes dans le Memorial lui-même

A l'intérieur du musée il y aura donc un sens de circulation, des règles à respecter, elles sont rappelées aux visiteurs à l'entrée de la salle d'exposition. En revanche, la question s'est posée pour le Memorial des Enfants du Vel d'Hiv lui-même, ce lieu où sont exposées les photos -quand il y en a- et cités les noms des 4000 enfants juifs arrêtés pendant la rafle les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Arrêtés, internés dans les camps du Loiret, puis déportés à Auschwitz.

Annaig Lefeuvre, la directrice du Cercil le centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, devant le mémorial des Enfants du Vel d'Hiv © Radio France - Anne Oger

"Dans cet espace on n'a _pas envie d'ajouter quelque chose de voyant qui changerait presque la scénographie de cet endroit_. On ne pouvait pas mettre des bandes de marquage orange au sol, c'était impossible, il y a les noms, les visages des enfants. Alors on a simplement indiqué, de manière discrète mais visible, qu'on ne peut pas être dans cette pièce à plus de six personnes".

Une centaine d'activités pédagogiques annulées

Anaig Lefeuvre n'a aucune idée de ce que sera la fréquentation du musée après cette réouverture. "Nous, nous recevons principalement des groupes scolaires. A peu près 100 visites pédagogiques ont été annulées, et on ne sait pas si en septembre les enfants pourront revenir". Le musée préconise la réservation, pour mieux gérer les flux, elles se fait sur le site de Tourisme Loiret, l'agence de promotion touristique du département.

L'équipe ne sait pas non plus dans quelles conditions elle pourra reprendre ses "mardis du Cercil" à la rentrée, des conférences et des rencontres avec des historiens, des témoins, autour de la seconde guerre mondiale et de la Shoah. Mais elle prépare, dans tous les cas, son anniversaire. Le musée fêtera ses 10 ans en janvier 2021, mais aussi les 30 ans du Cercil, et commémorera les 80 ans de la première rafle des juifs en France, la rafle du billet vert. Annaig Lefeuvre a bien l'intention de célébrer ces dates importantes.