A Orléans, les intermittents du spectacle vont occuper un lieu culturel à partir de jeudi

Après Paris, Orléans ! Réunis ce lundi après-midi en assemblée générale improvisée sur le parvis du théâtre d'Orléans, les intermittents du spectacle orléanais ont acté la décision d'occuper, à leur tour, un lieu symbolique de la vie culturelle - comme c'est le cas à Paris depuis la semaine dernière au théâtre de l'Odéon. Le choix du lieu à Orléans n'a pas encore été tranché.

"Le mépris du gouvernement"

"L'absence de réponse du gouvernement devient insupportable : c'est juste du mépris", dénonce Sacha Kovsky, musicien à Orléans. Samedi, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'est certes rendue au théâtre de l'Odéon mais n'a apporté de réponses concrètes aux revendications des acteurs du milieu culturel : une date de réouverture des lieux culturels, et une prolongation de l'indemnisation des intermittents jusqu'en août 2022 (l'année blanche, accordée l'an passé, s'arrête en août 2021, et le gouvernement attend les résultats d'une expertise, confiée à André Gauron, conseiller à la Cour des Comptes, pour se prononcer au-delà).

L'action d'occupation d'un lieu culturel à Orléans devrait commencer jeudi soir © Radio France - François Guéroult

"En gros, on nous dit d'aller voir en Italie ou en Allemagne où en sont les indemnisations des gens du spectacle, poursuit Sacha Kovsky. Ce n'est pas parce qu'il y a des pays où c'est la misère qu'il faut s'aligner sur ces pays ! On le sait qu'en France, il y a des acquis sociaux : c'est justement pour ça qu'on veut les conserver...." A ses yeux, le mois de mars sera "stratégique" : "Le rapport Gauron doit être remis au plus tard le 31 mars, d'ici là il est indispensable qu'on se fasse entendre."

Occupation d'un lieu encore à définir jeudi soir

Quitte, donc, à durcir le ton avec une occupation. Le lieu n'a pas encore officiellement été défini : la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), la médiathèque, le théâtre, la Direccte (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ? En tout cas, ce ne sera pas la Vinaigrerie et l'action débutera jeudi soir.