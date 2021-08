A Orléans, le pass sanitaire est obligatoire pour assister à la Saint Fiacre en l'église St Marceau

Les Fêtes de la Saint Fiacre sont une institution à Orléans, elles ont lieu chaque année à la fin de l'été, au sud de la Loire dans le quartier St Marceau. Cette fête des maraîchers, pépiniéristes et fleuristes existe depuis 1806 ! L'événement avait été annulé l'an dernier à cause de l'épidémie de Covid. Cette année il a lieu et va durer quatre jours, du 27 au 30 août.

Le pass sanitaire sera exigé à l'entrée de l'église

Cette 214 ème édition est assurée avec les précautions d'usage liées à la situation sanitaire : le port du masque est obligatoire autour et à l'intérieur de l'église Saint Marceau. Et tous ceux et toutes celles qui voudront découvrir les réalisations florales des bénévoles de la confrérie de la Saint Fiacre, devront présenter à l'entrée leur pass-sanitaire.

On a tellement envie que ça marche qu'on va y arriver

"Nous n'avons pas d'autre choix" explique Jean-Marie Hémeray, le président qui n'est pas trop inquiet quant à l'organisation et la gestion du flux des visiteurs. "On a l'avantage d'avoir une place de l'église assez large, nous mettrons des barrières et des sens de circulation à l'intérieur de l'église, pour fluidifier les passages des visiteurs. Nos bénévoles sont mobilisés pour les contrôles et cela va bien se passer".

Le président de la Corporation de Saint Fiacre Jean-Marie Hémeray et les bénévoles en plein préparatifs de la 214ème édition - Lydie Lahaix

A ses cotés le père Laurent, l'un des prêtres de la paroisse, dit la même chose. "Toute l'équipe va protéger les gens qui viendront, avec les mesures qui sont légales. Nous sommes sur ce qui nous est demandé, une ouverture dans la protection de chacun. Je pense que les gens qui viendront, feront attention les uns aux autres, car la solidarité c'est aussi cela".

60.000 fleurs coupées et un millier de plantes en pots pour cette Saint Fiacre 2021 - Lydie Lahaix

Ces fêtes de la Saint Fiacre 2021 ont lieu sur le thème "Années 20. Année "rose". La rose est comme toujours à l'honneur mais avec aussi de très nombreux dahlias, reines marguerite, oeillets, toutes les fleurs coupées - il y en a 60.000 - ont été cultivés à Saint Cyr en Val. S'ajoutent à cela, un millier de plantes en pots.

Rien ne serait possible sans les bénévoles

L'événement ne pourrait pas avoir lieu sans la mobilisation des bénévoles de la Corporation Saint Fiacre, qu'ils soient maraîchers, anciens fleuristes, pépiniéristes ou simples amoureux des plantes. Ils étaient une cinquantaine, à pied d'oeuvre toute cette semaine.

Parmi eux Ghislaine "c'est ma 7ème St Fiacre, avant je prenais une semaine de congés pour pouvoir venir, maintenant c'est plus simple" reconnait cette sexagénaire, ravie dit-elle, vu le contexte actuel "de donner un petit peu de bonheur".

C'est une bouffée d'air pur pour nous et une bonne bulle d'air pour les gens qui vont venir

Catherine, elle ajoute, "la nature est belle, avec le covid les gens ont découvert leurs jardins et là ils vont voir tout ce que l'on peut faire, j'espère que nous allons les rendre heureux".

Les bénévoles étaient au travail cette semaine pour réaliser les compositions florales - Lydie Lahaix

La Saint Fiacre démarre donc ce vendredi et va durer jusqu'au lundi 30 août inclus. Pour visiter l'église St Marceau entièrement décorée, rappelons que le pass sanitaire sera donc exigé. Mais pas pour le reste, notamment le marché des producteurs de fleurs qui aura lieu dimanche, toute la journée, dans la rue St Marceau et sur la place Domrémy, où le port du masque est obligatoire.