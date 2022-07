A Orléans, trois tableaux de l'écrivain Charles Péguy vendus aux enchères

Une vente aux enchères inhabituelle a eu lieu ce jeudi après-midi à Orléans. Trois tableaux de l'écrivain orléanais Charles Péguy (1873-1914) étaient proposés aux acheteurs, à l'hôtel des ventes situé dans le quartier Bourgogne. Le public n'était pas venu très nombreux, sans doute à cause des vacances, mais les internautes participaient également à cette vente exceptionnelle sur des sites en live .

Charles Péguy a peint les bords de Loire

Ces trois aquarelles peintes de la main de Charles Péguy, provenaient de la collection d'un particulier. C'est une vraie découverte reconnait le commissaire-priseur Romain Merien, "ces personnes sont venues nous voir avec sous le bras, ces tableaux qu'elles nous ont proposées et qui étaient quelques heures avant accrochés dans leur salon".

La vente aux enchères avec parmi les lots proposés, trois tableaux de Charles Péguy - Lydie Lahaix

En fait ces tableaux très rares, proviennent de la succession du peintre orléanais Charles Million (1890-1978) qui était un proche de l'écrivain. De tailles différentes, ils représentent pour le premier un pont sur la Bionne situé entre Chécy et Saint-Jean-de-Braye, le deuxième illustre le canal à Combleux et le dernier qui s'intitule "La Loire en aval d'Orléans" est une vue ligérienne, à situer vraisemblablement du coté de Bou.

C'est intéressant de voir qu'il était avant tout Orléanais

Ecrivain très engagé politiquement, Charles Péguy était donc aussi artiste-peintre à ses heures. Il aimait se promener le long de la Loire et du canal, ces trois peintures en attestent, explique Romain Merien. "Il est né rue du Faubourg de Bourgogne à quelques encablures d'ici et de le voir prendre son vélo et d'aller comme nous, en famille ou tout seul, déambuler sur les bords de Loire, je trouve cela assez touchant" reconnait le commissaire-priseur qui ajoute, "cela fait partie de notre patrimoine littéraire, de notre patrimoine ligérien et patrimoine Orléanais".

Les trois tableaux de Charles Péguy se sont vendus pour le plus petit 550 euros, c'est un acheteur en salle qui en devenu l'acquéreur. Les deux autres enchères ont été "remportées" par des internautes dont l'identité pour l'heure reste inconnue. Le tableau illustrant le canal à Combleux s'est vendu 780 euros et le plus grand illustrant la Loire en aval d'Orléans, a été adjugé à 2800 euros.