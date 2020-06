A Orthez, le Musée Jeanne d'Albret retrouve les amoureux d'histoire locale

Peu à peu, la culture aussi se déconfine. Et à Orthez, elle est historique et locale grâce au Musée Jeanne d'Albret. Installée dans un bâtiment historique, classé Maison des Illustres depuis cette année, cet espace culturel a retrouvé ses habitués depuis quelques jours. "On est très heureux ! Nous avons revus la circulation à l'intérieur du musée afin de maintenir l'accueil du public et les visites guidées", explique Estelle Delmas.

Limitée en nombre, et au gré des groupes familiaux ou amicaux, elles vous permettront de découvrir l'exposition autour du rattachement du Béarn au royaume de France.

Et dès juillet, les visites guidées en béarnais seront de retour, grâce à un partenariat avec l'Ostau Bearnes et le Département des Pyrénées-Atlantiques. Une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la langue d'ici.

en attendant, rendez-vous de 14 heures à 18 heures du mercredi au vendredi, ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés (jusqu'au 30 août) pour vous plonger dans l'histoire locale, l'histoire du protestantisme en Béarn et la vie de la mère d'Henri IV au coeur d'Orthez.