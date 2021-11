À Pamiers, une bourse au ski idéale pour les familles après les confinements

Après avoir été privés de ski la saison dernière à cause des restrictions sanitaires, parents et enfants ont hâte de retrouver les stations cet hiver. Mais avant de dévaler les pistes pyrénéennes, il faut se réquiper. Il y avait des bonnes affaires à réaliser ce samedi à Pamiers (Ariège).

Pendant le confinement, les enfants n'ont pas arrêté de grandir ! À l'heure où les stations de ski ne vont pas tarder à rouvrir, une question de semaines, enfants et parents étaient nombreux ce samedi à la bourse au ski de Pamiers (Ariège).

Organisé par la Ski et Montagne de la Basse Ariège, l'événement permet d'acheter du matériel d'occasion. Ski, bâtons, chaussures, casques... une centaine de produits sont disponibles, posés sur des tables ou contre les murs de la salle. Céline est venue avec son mari Stéphane : "On a trois enfants à équiper, alors ça fait un budget !" Stéphane est sûr de faire des bons coups : "On est peut-être à 30% du prix neuf, donc on va faire des bonnes affaires. On ne skie pas trois mois dans l'année, mais seulement quelques jours et puis c'est tout. Ça fait un investissement minimal pour un plaisir maximal !"

Un équipement à moins de 100 euros

"La bourse permet d'équiper des enfants à petit prix, assure le président du ski-club de Pamiers. On trouve un équipement complet ski, bâtons, chaussures pour moins de 100 euros !" La bourse marque le lancement des activités du club, qui espère pouvoir organiser ses premières sorties de groupe en janvier prochain. Le retour sur les pistes ? "J'ai vraiment hâte, assure Grégoire, 12 ans. Ne pas faire beaucoup de ski l'année dernière, ça m'a embêté. Ça faisait des vacances un peu vides."

Les skieurs amateurs espèrent maintenant qu'il n'y aura pas besoin de pass sanitaire pour profiter des pistes. Le gouvernement a précisé le 6 novembre dernier qu'il sera exigé seulement si le taux d'incidence atteint 200 cas pour 100 000 habitants au niveau national.