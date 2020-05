A Paris, la librairie Boulinier va fermer, "un coup très dur porté au Quartier latin"

L'une des plus anciennes librairies de Paris, boulevard Saint-Michel, et l'une des plus accessibles, va fermer dans un mois, à la mi-juin. Ceux qui s'y rendent depuis leur enfance pleurent déjà la disparition d'un poumon culturel du Quartier latin.

Il y a des endroits qu'on croit ne voir jamais disparaître. Des bacs de livres, parfois jaunis par le temps, sur des tables en bois, où des clients chinent la perle rare, du matin au soir. Scène habituelle devant la librairie au store rouge et lettres jaunes du boulevard Saint-Michel, à Paris, qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir. L'enseigne Boulinier, où l'on trouve livres, cd, vinyles et dvd, neufs et d'occasion, à des prix très attractifs, l'a annoncé vendredi dernier sur les réseaux sociaux. "Le bail n'ayant pas été renouvelé, ce magasin (...) occupé depuis 1938 va fermer mi-juin", a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

"Je n'aurais jamais pensé fermer un jour"

"Je n'aurais jamais pensé fermer un jour", déplore Franck, de la quatrième génération des Boulinier. C'est lui qui a mis en place au sein de la maison-mère les prix cassés pour permettre à tous d'accéder à la culture, même aux plus modestes.

Les sept autres librairies Boulinier restent ouvertes en Ile-de-France, dont celle qui se trouve aussi sur le boulevard Saint-Michel, mais au numéro 16, sauvée grâce à la mairie de Paris, propriétaire qui loue les lieux à des prix raisonnables d'après Franck Boulinier.

"Je connais Boulinier depuis ma plus tendre enfance"

Beaucoup réagissent à cette fermeture sur les réseaux sociaux. Eric Anceau, maître de conférence à l'université de la Sorbonne qui ne se situe qu'à quelques centaines de mètres de la librairie, fait part du "choc" qu'il a ressenti en apprenant sa fermeture. "C'est l'une des enseignes incontournables, symboliques du quartier latin", explique celui qui allait petit, "fébrilement", y acheter sa "provision de romans policiers pour l'été".