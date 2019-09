A Paris, une exposition rend hommage à l'artiste-peintre mayennais Le Douanier Rousseau

Paris, France

"Du Douanier Rousseau à Séraphine. Les grands maîtres naïfs", c'est le nom de cette exposition au Musée Maillol à Paris qui a démarré le 11 septembre dernier et qui se terminera le 19 janvier prochain. 5 mois pour découvrir plus d’une centaine d’oeuvres issues "du monde passionnant, rêveur, insolite et inépuisable de ces artistes" peut-on lire sur le site de l'établissement, situé dans le 7ème arrondissement de la Capitale.

Cette exposition rend bien évidemment hommage au peintre lavallois Henri Rousseau plus connu sous le nom du Douanier Rousseau qui fascina Picasso. Né en 1844, il connut un grand succès au Salon des indépendants en 1886, avec sa première œuvre se nommant "Un soir au carnaval".

►► Tous les renseignements pratiques en cliquant ici