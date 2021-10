A partir de ce mardi, écoutez France Bleu Provence en qualité DAB+

On avait connu la TNT pour la télévision, voici le DAB+ pour la radio. A partir de ce mardi, cette technologie numérique continue son déploiement en Provence. Les auditeurs de France Bleu Provence sont concernés. S'ils sont équipés d'un matériel adapté au DAB+, le confort d'écoute sera largement amélioré.

Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting, en anglais) est une technologie de transmission radio numérique. Elle utilise le réseau de diffusion hertzien terrestre en offrant en même temps un confort d'écoute aux auditeurs. Le DAB+ est déployé dans de nombreux pays européens et couvrira 50 % de la population métropolitaine d’ici 2022. Au total, 52 radios commencent à émettre en DAB+ le 12 octobre 2021

Le DAB+ offre une qualité sonore numérique supérieure à l'écoute classique sur bande FM par exemple. Il n'y a plus de mauvaise qualité sonore comme les souffles ou les grésillements : soit le signal passe, soit il ne passe pas.

Vous avez un son en qualité numérique comme si vous écoutiez un CD, si vous êtes en voiture vous n'avez plus d'interférence, plus de grésillement et vous n'avez plus besoin de chercher la fréquence, à Marseille par exemple on ne cherche plus de 103.6 pour France Bleu Provence il suffit de cliquer sur France Bleu Provence - Hervé Godechot , conseiller au CSA