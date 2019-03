A partir de ce mercredi, plongez dans l'univers d'Homère au Louvre-Lens

Lens, France

Deux mois après la clôture de "Amour" - 87 000 visiteurs entre septembre 2018 et janvier 2019 - une nouvelle exposition temporaire consacrée au poète Homère ouvre ses portes ce mercredi 27 mars au Louvre-Lens. Au total, 250 œuvres sont rassemblées et permettent de découvrir, jusqu'au 22 juillet, l'univers de cette figure emblématique du monde grec antique. C'est à Homère que l'on doit notamment l'Iliade et l'Odyssée, deux célèbres épopées littéraires du VIIIe siècle avant J.C. qui relatent respectivement les aventures d'Achille et d'Ulysse.

La parcours plonge notamment le public dans l'univers de l'Iliade, l'un des chefs-d'oeuvre d'Homère. © Radio France - Hélène Fromenty

Aujourd'hui encore, de nombreux mystères planent autour d'Homère. A-t-il vraiment existé ? Qui était-il ? Comment sont nés ses écrits ? Comment ses poèmes nous sont-ils parvenus ?

Les œuvres proposées dans l'exposition sont très variées - peintures, sculptures, objets, tapisseries, allant de l'antiquité à nos jours - et donnent des éléments de réponse à toutes ces questions.

Influence culturelle

L'exposition explore aussi l'influence d'Homère et de son oeuvre sur nos sociétés à travers les siècles.

"Homère est un phénomène qui dépasse les époques et les temps, résume la directrice du Louvre-Lens, Marie Lavendier. Ainsi, quand on arrive dans l'exposition, on s'attend à voir des marbres et des plâtres de l'antiquité, mais on s'attend moins à voir des peintures contemporaines et des objets arts-déco. Mais il y en a, car Homère a marqué toute la culture, tous les arts occidentaux, de la Grèce antique à aujourd'hui."

L'épopée d'Ulysse a par exemple inspiré le peintre Marc Chagall. © Radio France - Hélène Fromenty

Au fond, l'objectif de cette exposition c'est aussi de rendre accessible au grand public un univers qui peut faire peur.

Ce n'est pas chiant !

"Homère c'est de la haute culture, que l'on peut avoir du mal à appréhender, reconnait l'un des conservateurs de l'exposition, et administrateur général du musée, Vincent Pomarède. Mais ce n'est pas chiant du tout ! Déjà car les textes eux-mêmes sont riches et humoristiques. Et aussi car il y a des références homériques dans notre quotidien, que l'on connait tous. Homère est partout, surtout là où ne l'attend pas."

Infos pratiques. Le musée sera exceptionnellement gratuit le weekend du 30-31 mars, pour le lancement de l'exposition "Homère". Autrement, c'est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 heures à 18 heures. Tarifs : 10 euros (plein), 5 euros (réduit), gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux.