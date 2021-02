À Pas Contés, le festival dijonnais qui fait de la résistance face au Covid-19

Il avait échappé à la crise à quinze jours près en 2020. Cette année, le festival dijonnais À Pas Contés est organisé, mais doit s'adapter à la situation épidémique. L'un des organisateurs au sein de l'Association Bourguignonne culturelle (ABC) Simon Lépine nous explique :

Le principe, c'est qu'il y ait une interaction directe avec le public

"Le festival a lieu de différentes manières, forcément de manière très restreinte par rapport au programme initialement prévu. Une partie des spectacles ont été adaptés pour pouvoir être joués en milieu scolaire. C'était le cas la semaine dernière au collège Boris Vian et à l'école Saint-Bénigne de Nina W. On aura aussi un spectacle qui s'appelle Les petites petites vertus, et qui va se jouer en fin de festival dans le milieu de la petite enfance."

Evidemment, les choses se passent avec les gestes barrières appropriés : "On accepte un groupe d'enfants déjà formé, par exemple une classe ou une demi-classe, ils se lavent les mains, ils portent le masque, ils sont distanciés dans la salle. On peut difficilement faire plus."

Certainement pas diffuser des spectacles en vidéo, comme on peut le voir ailleurs. Ce n'est pas la vision du spectacle vivant véhiculée par ABC : "on pense que c'est un non-sens quand on parle de spectacle vivant, de coller les gens devant un écran : le principe c'est qu'il y ait une réaction directe, qui influence aussi le jeu des comédiens, donc je ne vois pas l'intérêt de proposer ça."

Tapis rouge pour les diffuseurs et programmateurs

En dehors de ces quelques sorties, le festival est concentré autour des rencontres avec les professionnels du secteur, pour donner une chance aux spectacles d'être programmés dans les mois à venir : "On aura aussi des levers de rideaux, mais uniquement pour les professionnels, les programmateurs de salles", confirme Simon Lépine. "Ça se fait mais de manière plus sporadique, on essaie tous de maintenir ça parce que cela permet au compagnies de pouvoir envisager un avenir, d'avoir des dates sur les saisons à venir, parce que si elles ne jouent pas, de fait il n'y pas de programmation possible, du coup on ne voit pas leur spectacle Donc au festival on a cette dimension grand public, mais aussi cette dimension professionnelle qu'on appuie chaque année."

Festival (encore plus) local

Côté intervenants, À Pas Contés version 2021 privilégie plus que jamais les circuits courts : "On le fait toujours, mais effectivement c'est accentué cette année, déjà pour une question pratique, faire venir des compagnies de loin cela engendre des coûts" qui ne sont pas compensés par les ventes de billets.

Financièrement justement, l'association - subventionnée - se porte plutôt pas mal, confirme Simon Lépine : "dans notre secteur les recettes ne sont pas la part la plus importante de l'économie, c'est pour cela que les subventions sont là, pour compenser le manque de recettes. Donc on souffre, mais ça reste raisonnable, on est assez soutenus, les institutions ont pérennisé leurs aides, donc pour le moment on n'est pas inquiets."

ABC croule sous les demandes de groupes scolaires, mais c'est compliqué : "les formes prévues ne sont pas adaptables pour des milieux hors-théâtre, techniquement c'est beaucoup trop lourd, il faut un espace minimum, de l'éclairage, etc."