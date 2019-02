"A pas contés" le festival très attendu des Dijonnais a débuté

Dijon - France

Dans l'agglo Dijonnaise, l'événement culturel de ce mois de février, c'est la 19e édition du festival "A pas contés". Un festival international jeune et tous publics organisé par l'Association Bourguignonne Culturelle (ABC) qui se déroule du 8 au 22 février. "A pas contés" ce sont 23 spectacles, 59 représentations.

Parmi les tout premiers spectacles proposés pour cette 19e édition "petit déjeuner" de la compagnie Brestoise Dérézo - FaceBook

Les compagnies invitées viennent de toute la France mais aussi de Belgique, de Suisse ou encore du Québec. "A pas contés" un festival qui conte au plan national. Sandrine Cambon, membre de l'ABC et coordinatrice du festival. "C'est un festival qui doit faire partie des 5 plus importants en France. C'est une parenthèse de bonheur dans ces moments d'hiver" dit avec enthousiasme Sandrine Cambon. "Vous allez vivre des expériences incroyables, les spectacles sont fabuleux, les rencontres qu'on y fait aussi".

Sandrine Cambon © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les nouveautés cette année, et hors représentations, une drôle de cabine installée salle Devosges, à l'intérieur les personnes qui entrent sont invitées à choisir un livre et un hologramme apparaît. Trois frères et soeurs, Nayéli 11 ans, Soliman 9 ans et Arthur 10 ans ont testé pour nous en compagnie d'une organisatrice. "Vous devez choisir un livre, vous présentez son code barre devant la petite lumière rouge pour le scanner" explique cette dernière. "Trop bien !" s'exclame Soliman alors qu'une comédienne apparaît sur un écran interprétant un passage du livre "un tigre dans le jardin". Captivés par cette apparition les enfants ne perdent pas une miette de cette drôle de prestation enregistrée et diffusée sur un écran. Quelques minutes plus tard il quitte la petite cabine pour assister à d'autres spectacles.

Nayéli 11 ans, Soliman 9 ans et Arthur 10 ans. Sur la gauche Andrée. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le festival "A pas contés" est à savourer dans 13 lieux à Dijon et de l'agglo : de La Minoterie, à la Salle Devosge en passant par le Théâtre de la Fontaine d'Ouche, la Vapeur ou encore Le Cèdre de Chenôve. Jusqu'au 22 février on attend entre 8 et 9 000 spectateurs. Infos billetterie et réservations au 03 80 30 98 99. Tarifs de 5 à 10 €, pass 3 spectacles 24 €.

