A Pau, des milliers de personnes au Carnaval Biarnés ce samedi

La fête a été ternie par l'incendie, à 6 heures ce samedi matin, de Sent Pançard qui ne devait être officiellement brûlé qu'après son procès, à 18 heures. Il a quand même pu être jugé puis brûlé en bonne et due forme, comme chaque année.

"Carnaval, c'est toujours le moment où l'on dénonce tant les choses rigolotes de notre société que celles qui nous préoccupent", lance Maéva, administratrice du Carnaval. Le gouvernement en a pris pour son grade, dès la Sèga - la barricade des cols blancs qui veulent empêcher Sent Pançard d'entrer dans la ville - interprêtée sur le boulevard des Pyrénées en début d'après-midi. "Avoir ce discours de justice sociale, d'égalité des chances et entre tous était volontaire", poursuit-elle.

Le public a d'abord assisté à la Sèga, l'arrivée de Sent Pançard dans la ville barricadée par les cols blancs, interprétée sur le boulevard des Pyrénées. © Radio France - Manon Claverie

Des milliers de personnes de tous âges, déguisés ou non, ont assisté aux festivités sous le soleil. Après la remise des clefs devant la mairie, la grande parade a démarré dans le centre-ville. Le procès de Sent Pançard a ensuite eu lieu sur la Place de la Libération.

Sent Pançard incendié avant l'heure

La journée avait pourtant mal commencé pour les organisateurs. Vers 6 heures ce samedi matin l'effigie de Sent Pançard, confectionnée depuis des mois par des bénévoles, a été incendiée alors qu'elle ne devait être officiellement brûlée qu'après son procès, à 18 heures ce soir. Heureusement elle n'a pas été entièrement détruite et la crémation a pu avoir lieu sur la place de la Libération. Mais Nadège Pehau, présidente de l'association Carnaval Pantalonada qui organisait l'événement avait le cœur lourd. "Cela représente des mois de travail de nos bénévoles dans les ateliers. S'attaquer à ce symbole, c'est fort et douloureux pour nous. J'en parle avec beaucoup d'émotion. On avait choisi de présenter cette année un Sent Pançard un peu différent : il n'avait pas de genre et représentait tout le monde. Ils se sont aussi attaqués à ce symbole en incendiant notre effigie", a-t-elle regretté.