À Pau et Tarbes, la diversité sera à l’honneur pour la Fête de la Musique

La Fête de la Musique revient pour la première fois depuis deux ans à Pau et à Tarbes. Programme des festivités et informations pratiques.

Après deux ans de silence imposé par le Covid, la Fête de la Musique est de retour en Béarn-Bigorre ! À Pau et à Tarbes, elle sera placée sous le signe de la diversité : on retrouvera dans la capitale Béarnaise le son pop aux influences hip-hop de Julien Granel, le jazz ambiance « Big Band » de Dixie Biarnés, mais aussi la musique classique du Conservatoire sur la scène du Hédas. Du côté de Tarbes, le rock et le métal se partageront la vedette avec chanson française et répertoire traditionnel gascon et espagnol.

24 groupes à Pau

À Pau, la ville a sélectionné 24 groupes parmi les 150 ayant répondu à l’appel d’offres de la mairie. Ils se produiront à partir de vingt heures sur les neuf scènes installées dans la ville :

- Scène Clémenceau : Musiques du monde. Biso ,Miu Queiroz, Benin International Musical

- Scène Royale : Pop, rap. Kosma, Julien Granel

- Scène Square Aragon : Rock. Kety, Tidy Mess, la Jarry

- Scène Place de la Déportation : Blues, Folk. Sélénite, Kombo Loco, Boom Ditty

- Scène Place Reine Marguerite : Latino. Combo Monte, DJ Jeff

- Scène Hédas : Classique. Conservatoire de Pau, Choeur Amaryllis

- Scène Boulevard des Pyrénées : Jazz. Why Notes, Zig Jazz Unit, Dixie Biarnes

- Scène Foch : DJ

- Terrasse des Halles : South 61 Le programme complet ici.

50 groupes à Tarbes

À Tarbes, cinquante groupes se relaieront sur trois scènes principales et dans des déambulations à-travers le centre-ville.

- Place de Verdun : Lidocaine, Skaone Together, Way For Nothing, Broken Five, Sand and Silver, Patator, Les Gleaners

- Place Saint-Jean : Tiphène, Origin Pulse, La clé des champs, Balensoirs, Jean-Pascal Amato, OVYV, Fractal

- Parvis de la Mairie : Dans6T, El duende y los baldes, Paseo andalou y latino, Arte Andaluz, Chorale du Marquisat.

Le programme complet ici.

Les centres-villes fermés à la circulation

La circulation automobile sera interdite dans le cœur historique de Pau de 18h à 2h du matin. Durant cette période, les parkings Clémenceau et Aragon seront inaccessibles. Idelis proposera des bus supplémentaires toute la soirée. À Tarbes en centre-ville, secteur Maréchal Foch et avenue de la Marne, les rues seront fermées à la circulation, jusqu'à la fin de la fête, à minuit. Plus d’informations.

