À Pau, on se prépare pour une nouvelle Fête de la musique sous Covid

Danser assis, certes, mais danser quand même. La ville de Pau vient de dévoiler le programme et les conditions dans lesquelles va se dérouler la Fête de la musique, édition 2021. Cette année, pas de concerts improvisés dans les rues, ni dans les bars, mais cinq scènes à accès contrôlé installées dans toute la ville où se produiront 16 artistes locaux.

Des concerts sur réservation

La principale spécificité de cette édition 2021, c'est l'obligation de réservation. Pour prendre place sur les sièges de l'une des cinq scènes de la Ville, il faudra prendre son billet, gratuitement, sur l'application MaVilleFacile ou sur le site pau.fr à partir de ce mercredi 16 juin. Les jauges seront comprises entre 600 et 800 spectateurs selon le lieu, et la Ville précise qu'aucun pass sanitaire ne sera demandé.

Sur place, l'entrée du public se fera une heure avant le lancement des festivités, et les places réservées seront garanties jusqu'à cinq minutes avant le début du concert. Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente et pendant toute la durée des spectacles. Il n'y aura pas de possibilité de se restaurer sur place, les foodtrucks ne sont pas été autorisés à s'installer. Et enfin, on ne l'oublie pas, mais il faudra être rentré à 23 heures, pas d'exception pour ce 21 juin toujours soumis au couvre-feu.

L'affiche officielle de cette Fête de la Musique, édition 2021. - Ville de Pau

Un programme bien chargé

Au menu de cette fête, 16 artistes ou formations artistiques se produiront sur ces cinq scènes :

Scène Square Aragon (19h-22h30) : un tryptique 100% féminin avec Julie Lambert (folk), Les Meuf’in (chanson française humoristique), Miss Bee & The Bull frogs (blues, soul) ;

(folk), (chanson française humoristique), (blues, soul) ; Scène Villa Ridgway (19h-22h30) : un combo festif avec Que Quio (chansons du Sud-Ouest), Kalune (Rap, slam, chanson), Le Trottoir d’en face (Rock, rumba, chanson, reggae et autres cuivres dézingués) ;

(chansons du Sud-Ouest), (Rap, slam, chanson), (Rock, rumba, chanson, reggae et autres cuivres dézingués) ; Scène Croix du Prince (19h-22h30) : une ambiance rock avec Hot slugs (blues, rock), M’airsidorien (slav’n’roll), Head Like Foot (rock électro alternatif) ;

(blues, rock), (slav’n’roll), (rock électro alternatif) ; Théâtre de Verdure (20h30-22h30) : finale du tremplin Rap du festival Pau Validé avec Nitrophonie , OCJ Black , Arashi , Le Boulodrome , ROB LC 9 ;

, , , , ; Terrasse des Halles (19h-22h) : des percus et du rock engagé qui font voyager avec Jim Live Percus et Kombo Loco.

La veille, le dimanche 20 juin, des animations sont aussi prévues dans les sept EHPAD de la ville et au sein du CHP. Trois formations, les musiciens de l’OPPB, la Fanfare de l’Ours et la New Little Fanfare, se produiront dans ces établissements pour proposer un moment de partage aux résidents, aux familles et aux personnels.