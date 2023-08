À Pau, un Hestiv'Oc 2023 entre tradition et modernité

Hestiv'Oc revient à Pau pour trois jours de fête autour de la culture occitane. Le festival débutera vendredi 18 août par la traditionnelle cantèra d'ouverture et se prolongera jusqu'à dimanche soir avec des spectacles de rue, des concerts et autres animations mêlant musique, danse, poésie et théâtre. Plus de 200 artistes venus de toute l'Occitanie vont se produire.

Un festival recentré sur le square Aragon

Les organisateurs ont voulu apporter un peu de changement pour cette 19e édition et ont notamment choisi de déplacer la grande scène de 120m². Elle quitte la place Clémenceau et s'installe square Aragon, plus près des stands de restauration. 6 000 à 7 000 personnes y sont attendus pour la cantèra d'ouverture. Autre nouveauté, la soirée de vendredi soir sera animée par le comédien occitan Fred Handy, épaulé par les facétieux comédiens de la Police occitane de proximité.

"On reste cette année sur les bases qui ont fait la recette d’Hestiv’Oc, malgré tout on essaye de se moderniser à l’horizon des 20 ans", indique Julien Bayssac, président du collectif Accents du Sud qui organise l'événement. L'identité visuelle du festival a ainsi été repensée et les enfants pourront cette année s'affronter dans un tournoi du jeu vidéo Mario kart à la Ciutat, place Récaborde.

Un premier virage avant les 20 ans

Les organisateurs ont veillé à proposer au travers de la programmation "une vision très actuelle de la tradition" afin d'élargir le public du festival duquel ils entendent poursuivre la modernisation pour donner "plus d'ampleur" à Hestiv'Oc à l'occasion de ses 20 ans, en 2024. En attendant, les ingrédients de base du festival restent bien les mêmes avec une programmation basée avant tout sur l'ambiance . "On ne cherche pas des grands noms pour faire venir beaucoup de monde, on fait une programmation pour découvrir ou redécouvrir des choses qui nous ressemblent", précise Julien Bayssac.