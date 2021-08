À Penmarc'h, 114 coureurs à l'assaut du Phare d'Eckmühl

"Quand on a vu les inscriptions mercredi, on n'était franchement pas rassurés", avoue Corentin Peoc'h, membre du club athlétique bigouden (CAB) et fondateur du championnat du monde de l'ascension du phare d'Eckmühl. Cette année, M. Peoc'h, a laissé les rênes de l'événement à Hervé Le Coz qui, lui-même, semble ravi de l'engouement pour cette tradition annuelle : "d'habitude, on a peur que les certificats médicaux rebute nos athlètes, alors là, avec les pass sanitaires... Finalement, ça se passe bien, je suis ravi et impressionné par le monde".

Des sportifs de tous niveaux

Parmi les compétiteurs ce samedi, il y avait des coureurs de tous les âges, des habitués et des petits nouveaux. Kévin et sa maman Marie sont montés l'un après l'autre et ont pu profiter de la vue imprenable sur l'Océan Atlantique et la plage de la Torche au loin. "Je suis fatigué, mais la récompense est belle", avoue Kévin.

Muriel, 29 ans, s'est entraînée pendant un an : squats, corde à sauter, cardio... Son objectif : faire moins d'1 minute 30. Elle ne connaît pas encore son score, mais elle se veut confiante et arbore un grand sourire de satisfaction. De même pour Georges Machalica, 80 ans, un des doyens de la compétition aujourd'hui. Originaire de Saint-Malo, Georges vient tous les ans pour défier le phare : "ma foi, je ne me sens pas trop fatigué... C'est un défi personnel, je n'ai rien à démontrer à personne. Le principal c'est de pouvoir m'occuper de ma femme et aller faire les courses à pied le lendemain."

Un palmarès avec de très beaux scores

Ont également participé cette année, les champions en titre, Agathe Guillemot chez les femmes, et Georges Guichaoua chez les hommes. Si Agathe garde son titre pour la sixième année consécutive - elle améliore même son temps de deux secondes, en avalant les 307 marches en 1 minute 02 secondes - Georges tombe à la huitième place. Il est battu cette année par Léo Bigorgne, arrivé tout en haut du phare en moins de 51 secondes.

Le record reste cependant à 46 secondes 45. C'est Maxime Signorino, un jeune athlète du CAB qui l'avait battu en 2015, avant de disparaître tragiquement dans un accident de moto en 2019. "Comment courir cette épreuve sans penser à Maxime Signorino et à Philippe Méhu [l'ancien animateur de la course]. J'ai une pensée pour ces deux personnes parties bien trop tôt et je vais tout donner pour eux", expliquait Agathe avant son ascension. Un hommage réussi.