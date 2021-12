À Périgueux, la cathédrale Saint-Front s'illumine pour Noël

Pour Noël, la cathédrale Saint-Front à Périgueux s'est rhabillée tout en sons et lumières. Jusqu'au 1er janvier, un mapping géant est projeté sur la façade et le clocher de la cathédrale. Des images animées, sur le thème de Noël, avec des jouets, des paysages enneigés et même le faucon pèlerin qui vit dans son clocher. Le spectacle, d'une douzaine de minutes, est projeté en boucle chaque soir place de la Clautre, entre 18h30 et 19h30. Et ce, jusqu'à la fin du mois, excepté le 25 décembre. Il est entièrement gratuit.

Le passe sanitaire est obligatoire pour accéder à la place de la Clautre. Les samedis et dimanches, la place est fermée à la circulation et au stationnement de 17h30 à 19h.