A Périgueux, la famille Falck défend le cirque traditionnel avec des tigres et des éléphants

Périgueux, France

Le cirque Zavatta est arrivé au parc des exposition de Marsac-sur-l'Isle ce mardi 4 février, pour huit représentations jusqu'au dimanche. La famille Falck continue d'inclure des tigres blancs et des éléphants dans ses deux heures de spectacles, et se défend face aux adversaires des animaux sauvages dans les cirques. Selon un sondage commandé en octobre 2019 par la SPA et la fondation Brigitte-Bardot (entre autres associations), 65% des Français sont pourtant défavorables à la présence d'animaux sauvages dans les spectacles de cirque .

Nous avons eu des manifestations devant le cirque pendant trois ans, mais depuis ça s'est calmé" - Elisa Falck, responsable du cirque

Elisa Falck, qui accueille le public au nom de la troupe de 80 acrobates, dresseurs, danseurs, clowns et techniciens, regrette les accusations de maltraitance, qui ont poussé de nombreux cirques à abandonner les animaux sauvages, "depuis six générations que nous sommes dans le cirque, nous n'avons jamais maltraité les animaux. Nos spectateurs viennent pour les animaux."

Jean Falck montre ses éléphantes même aux enfants © Radio France - Harry Sagot

Après Périgueux, le cirque Zavatta poursuivra sa tournée à Angoulême et Saintes.