A Péronne, Julien Cohen ouvre une seconde Maison des Brocanteurs pour "sauvegarder la profession"

C'est la quatrième Maison des Brocanteurs que Julien Cohen inaugure ! Le médiatique homme d'affaires, ancien vendeur de l'émission Affaire Conclue sur France 2, installe sa deuxième Maison des Brocanteurs de Péronne dans un ancien garage Renault fermé en 2019. Les 30 exposants du week-end d'inauguration sont installés sur 1600 mètres carrés, sous une verrière très lumineuse.

Cette seconde Maison des Brocanteurs est installée dans un ancien garage Renault. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Dans les stands, les chineurs cherchent des trouvailles. Martine a fait une bonne affaire : "J'ai acheté une théière, un sucrier et deux pots à lait en argent ! J'en ai eu pour 25 euros, car ils m'ont fait un prix". Un peu plus loin, Véronique se promène avec sa soeur, toutes les deux sont passionnées de brocante. Elle espère que ce lieu va permettre aux jeunes de s'intéresser un peu plus aux vieux objets : "Ça va leur permettre de découvrir qu'avant il y avait de belles choses qui sont toujours d'actualité ! En plus, on peut discuter avec des brocanteurs, c'est un beau métier." Elle déplore la méconnaissance des jeunes : "Ils n'apprennent à connaître les belles choses, nos jeunes n'achètent plus rien d'ancien maintenant, ils vont uniquement dans les magasins, mais c'est peut-être à nous de les inciter à venir en brocante", reconnaît-elle.

"L'essentiel, pour moi, c'est de sauvegarder cette profession !"

Cette maison des brocanteurs est surtout une vitrine pour des petits artisans, comme Virginie Mayeux, une ébéniste spécialisée dans la marqueterie. "Quand on est un petit artisan, on n'a pas de showroom ou de vitrine, donc ici c'est notre vitrine ! Plus on fait d'événements comme celui-ci, plus on se fait connaître, ça fonctionne au bouche à oreilles", explique-t-elle.

C'est justement pour donner une meilleure vitrine aux brocanteurs que Julien Cohen a créé cette seconde maison à Péronne : "J'espère pouvoir leur offrir l'occasion de vendre, on a déjà réalisé des ventes ce matin ! Les exposants de la première maison ont aussi un stand dans cette seconde maison : commercialement parlant, c'est quand même autre chose, c'est plus lumineux, on a une vitrine immense, et en plus on est sur la place du marché !"

Julien Cohen a créé une seconde Maison des Brocanteurs pour sauvegarder ce métier en danger. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Pour Julien Cohen, le métier de brocanteur est en danger : "Il faut savoir qu'en hiver, de novembre à fin mars, il n'y a pas de manifestation. Donc les gens rongent leur frein chez eux et mangent leur trésorerie. Ce qu'on voit à la télé dans Affaire Conclue, ça reste de la télé ! Dans la vraie vie, la plupart des brocanteurs ne sont pas au Smic. Ils vivent de leur passion, alors parfois quand on vit de sa passion, on peut manger un quignon de pain, mais un quignon de pain tous les jours, c'est une souffrance, et ces gens-là souffrent !" Pour lui, ce métier doit perdurer : "Il faut les aider, sinon dans dix ans, vous achèterez uniquement sur Internet du Ikea d'occasion, et il n'y aura plus cette magie des objets, cette magie des artisans qui restaurent des meubles. L'essentiel, pour moi, c'est de sauvegarder cette profession !"

La Maison des Brocanteurs 2, 6 place du commandant Louis Daudré, à Péronne, est ouverte ce week-end du 21 et 22 janvier de 8 heures à 17 heures.