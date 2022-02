A Perpignan, la librairie Hybrid surfe sur le boom des mangas

Les ventes de bandes dessinées ont battu des records l'an dernier en France. A Perpignan, la librairie Hybrid, spécialisée dans les mangas, en a largement profité. A tel point que la librairie a embauché et va déménager vers des locaux plus grands !

Si vous avez des enfants, les noms de Naruto ou de One Piece vous disent forcément quelque-chose. Jamais en France, on a autant vendu de bandes dessinées que l'an dernier. En tout, 85 millions de BD ont trouvé preneurs et la moitié sont des mangas !

A Perpignan, Matthieu Martinez, le propriétaire de la librairie Hybrid, spécialisée dans la BD japonaise, a vu son chiffre d'affaire "augmenter de moitié" en 2021. Le patron compte du coup déménager vers des locaux plus grands dès le mois de mars. Il a aussi embauché plusieurs salariés supplémentaires.