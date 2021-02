A Perpignan, la réouverture polémique du Musée des beaux-arts attire 230 visiteurs

Première en France : la ville de Perpignan a rouvert ce mardi ses quatre musées, et le public a répondu présent. Saisi par le Préfet des Pyrénées-Orientales, le tribunal administratif se prononcera lundi sur la légalité des arrêtés municipaux.

"Ah ! Comme cela fait du bien de regarder des toiles ! J'avais faim de culture", s'enthousiasme Guy, un retraité de Perpignan, parmi les premiers visiteurs à pénétrer dans le musée Rigaud après plusieurs mois de fermeture. "J'ai peur que le musée soit rapidement refermé, donc j'ai sauté immédiatement sur l'occasion", explique-t-il en parcourant l'exposition temporaire consacrée aux reines de France. "Franchement, j'ai l'impression de prendre beaucoup moins de risques ici qu'au supermarché."

Dans les yeux de la plupart des visiteurs brille une expression de malice, comme s'ils étaient en train de croquer dans un fruit défendu. "Peut-être que je serai verbalisée en sortant, mais peu importe", assure une retraitée accompagnée de sa petite fille. "Les musées m'ont tellement manqué : je m'offre une parenthèse enchantée", assure un autre visiteur.

Guy, l'un des premiers visiteurs Copier

C'est le maire Louis Aliot qui s'est lui-même chargé d'ouvrir les grandes portes en bois du musée en fin de matinée, devant une nuée de journalistes français et catalans. "Il y a un virus, on l'a pour longtemps, il faut vivre avec. Des variants il y en aura, des virus il y en aura. Il y a des traitements, il y a la vaccination, il y a toutes les précautions qu'on prend, habituons-nous. Et cela commence par expérimenter des choses."

Reportage lors de la réouverture du musée Rigaud de Perpignan Copier

Le maire de Perpignan Louis Aliot enchaine les interviews en direct depuis le musée Rigaud © Radio France - François DAVID

Un protocole sanitaire a été mis en place avec une jauge de 10 m² par visiteur (100 visiteurs maximum dans l'établissement), port du masque obligatoire, WC indisponibles, file d'attente en extérieur et balisage au sol. Talkie-walkie à la main, des salariés du musée œuvrent au respect des consignes : "Toutes les caméras ne servent pas seulement à surveiller les œuvres, explique Sonia, depuis le PC sécurité, nous sommes immédiatement avertis si les distances ne sont pas respectées ou si un visiteur abaisse son masque."

Reportage avec les premiers visiteurs du musée Rigaud Copier

Ce mardi soir, à la fermeture, le compteur affichait 230 visiteurs. Le musée rouvrira ses portes mercredi à 11 heures. Saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales, le tribunal administratif se prononcera seulement lundi prochain sur la validé des arrêtés municipaux signés par Louis Aliot.