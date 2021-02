Louis Aliot souhaite rouvrir les quatre musées municipaux de Perpignan

Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, le maire de Perpignan a annoncé son intention de rouvrir dès le 9 février les quatre musées de la ville et ce, sans attendre une éventuelle annonce du gouvernement. Une décision qui pourrait être invalidée par la préfecture des Pyrénées-Orientales.

C'est une annonce-surprise en forme de soutien au monde de la culture et prise sans concertation ni préavis avec les autorités sanitaires: le maire RN de Perpignan Louis Aliot a annoncé ce lundi la réouverture des quatre musées municipaux dès ce mardi 9 février. Des musées qui, comme tous les autres lieux culturels du département, sont fermés depuis la fin octobre en raison de la crise du coronavirus. La préfecture pourrait cependant mettre son véto à cette réouverture.

Réouverture et gratuité pendant un mois ?

Alors que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a pour la première fois évoqué ce lundi matin la possibilité d'une réouverture des lieux culturels fermés depuis fin octobre, le maire de Perpignan Louis Aliot a décidé de faire cavalier seul en prenant cette initiative sans attendre la décision du gouvernement:

La culture est essentielle à la vie des Perpignanais comme de tous les Français. Il est grand temps de rouvrir les lieux culturels. Certains le disent, nous le faisons. On expérimente la réouverture des lieux culturels sur nos musées.

Une réouverture qui se ferait "évidemment dans le respect des règles sanitaires nécessaires", avec une jauge de 10 mètres carrés par personne, et "gratuitement pendant le premier mois" a précisé Louis Aliot.

Cela concernerait quatre musées : les Beaux Arts Hyacinthe Rigaud et son exposition sur les "Reines de France" , la Casa Pairal consacrée à l'histoire de Perpignan et du Roussillon, le musée des médailles Puig et le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Perpignan.

Quatre arrêtés municipaux devraient être signés par le maire de Perpignan. Une réouverture qui pourrait cependant être annulée par la préfecture : selon nos confrères de France Télévisions, l'entourage de Roselyne Bachelot confirme que le préfet est en train de préparer un recours devant le tribunal administratif pour empêcher la réouverture des musées perpignanais.

Rappelons qu'à l'automne dernier, la décision de la mairie de Perpignan de rouvrir les commerces non-alimentaires avait déjà été annulée sur action de la préfecture.