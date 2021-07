À pied, à cheval ou à vélo, la randonnée de la Brenne fait son retour du 6 au 8 août

Annulée en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19, la Randonnée de la Brenne fait son retour pour une 34e édition. Les inscriptions seront bouclées mardi 3 août à midi, alors ne tardez pas !

Ce sont les derniers jours pour s'inscrire à la 34e édition de la Randonnée de la Brenne. Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août, des balades pédestres, en vélo ou à cheval seront proposées. Il est possible de réserver une place jusqu'au mardi 3 août à midi. Pour les organisateurs, c'est un soulagement de retrouver les promeneurs après l'annulation de la randonnée en 2020. "En cas de deuxième année blanche, il n'y a plus de randonnée après. Pour nous, l'important était de pouvoir organiser cette marche", souligne Jean-Louis Camus, maire de Mézières-en-Brenne.

Maintenir coûte que coûte cette édition 2021, voilà l'objectif qui était fixé. "Il faut pérenniser cette randonnée au moment où cette pandémie peut nous apporter quelque chose dans le monde rural. Ça va permettre la découverte de découvrir la faune et la flore, c'est un atout colossal dans la mesure où on a une liberté de promenade dans les chemins", ajoute Jean-Louis Camus.