A Pithiviers, la ville annule sa traditionnelle foire de la Saint Georges

C'est une fête séculaire à Pithiviers, et c'était la fête foraine la plus importante dans le département du Loiret, après celle d'Orléans. La ville de Pithiviers annule sa foire de la Saint Georges, qui devait se tenir les 24, 25 et 26 avril prochains