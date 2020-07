A Plaisance-du-Touch, la mairie dépose une référé contre un cirque installé sans autorisation

Le cirque Muller fait parler de lui à Plaisance-du-Touch, et pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Son chapiteau et ses camions sont maintenant installés depuis le début du confinement sur une aire de repos au niveau de la rue Agricol Perdiquier. Le problème, c'est que le cirque s'est installé sans autorisation sur cet espace prévu à la base pour les gens du voyage.

Une communauté évangélique, qui avait elle une autorisation, devait justement s'y installer. Les gérants du cirque ont refusé de laisser la place et sont donc restés sur place pendant le confinement et jusqu'à aujourd'hui. Après plusieurs négociations, et selon l'association de défense des animaux PAZ que nous avons contacté, le maire de Plaisance-du-Touch avait finalement conclu avec eux qu'ils partent une fois leurs spectacles assurés le week-end du 4 et du 5 juillet.

Le spectacle a bien eu lieu depuis, mais tout est resté en place. Le maire de Plaisance-du-Touch a donc décidé de déposer un référé. Si la justice lui donne raison, le préfet pourra alors décider d'expulser le cirque de l'espace qu'il occupe. Selon l'association PAZ, le cirque en question est connu pour s'installer un peu partout sans autorisation dans plusieurs communes du Sud-Ouest depuis quelques années.