A plus de 70 ans, Bruno et Roselyne voyagent toujours sur les routes cabossées du monde à bord de leur 4X4

Roselyne et Bruno Van Meerhaeghe avant leur départ pour le Maroc

Pour voyager au mieux sur les routes cabossées du monde, Bruno a aménagé son 4X4 blanc de 200 chevaux, avec des panneaux solaires pour le frigo pour se rafraîchir même en plein désert, une petite cuisine aménagée, un lit, tout un tas de petits tiroirs et placards dont un destiné à la pharmacie avec de nombreux répulsifs contre les vilaines bestioles qu'ils pourraient rencontrer moustiques en tout genre ou scorpions "car j'en ai déjà eu un sur le pied" se rappelle Bruno.

Du matériel pour désensabler la voiture et couper des arbres sur des routes coupées

Le cogérant du camping de Gommegnies a aussi tout prévu pour ne pas être coincé sur une route périlleuse, une pelle et une planche pour désensabler le véhicule, ou une mini tronçonneuse pour couper les arbres tombées sur les routes "on refait les routes quand on passe ! " s'amuse le septuagénaire qui se souvient d'une fois en Iran où les habitants étaient ravis qu'ils passent car ça faisait une semaine que la route était bloquée.

Mariés depuis plus de 40 ans ils voyagent toujours ensemble, à part quand c'est un peu trop sportif pour Roselyne comme en Tunisie. Ils partent avec des copains, un cortège de 5 voitures. Au volant et à la mécanique Bruno, Roselyne en copilote qui admire les paysages.

Des rencontres insolites au milieu de nulle part

Ils ont déjà traversé 16 pays, pas au club med, de quoi se retrouver parfois dans de drôles de situations au milieu de nulle part. Bruno a une très longue liste d'anecdotes, de son passage sur les routes minées de Mauritanie, en passant par sa fuite devant l'armée algérienne à la frontière avec le Maroc, où à la nuit sur un parking occupé par des prostituées pour éviter le vol de leur voiture en Bulgarie.

Mais ils n'ont jamais eu peur; et les baroudeurs évoquent aussi tout un tas de belles rencontres notamment en Iran, "ils sont vraiment très gentils" assure Roselyne qui rappelle tous les coups de mains des habitants.

Bruno et Roselyne qui donnent aussi des petites tour Eiffel à leurs interlocuteurs. Pas question pour ces hyperactifs qui ne sont toujours pas à leur retraite d'arrêter de bourlinguer à travers le monde "autant en profiter car maintenant la vie devient plus courte" lance Roselyne, "on a encore 10 ans à rouler" prédit Bruno.