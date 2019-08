A Poitiers, l'ex-Plan B, bar culturel et solidaire fermé depuis un an, va revivre sous une autre forme

Poitiers, France

A Poitiers, le Plan B va revivre ! La fermeture de ce bar culturel en août 2018 avait suscité beaucoup d'émotion parmi les Poitevins, déçus de perdre un lieu de vie alternatif multiculturel. Un an plus tard, les locaux sont toujours vides dans le quartier de la gare. Mais ça va changer car la municipalité a enfin choisi un projet pour faire revivre le lieu. Sur les quatre dossiers déposés dans le cadre de l'appel d'offres, l'un d'eux condensait toutes les conditions posées par la municipalité, à savoir un lieu multi-activités et ouvert au plus grand nombre.

Un bar-restaurant-atelier-studio-salle de répèt'

Si tout se passe bien donc, fin de l'année, au plan B, on aura un bar-restaurant ouvert tous les soirs jusqu'à 23 heures. Mais il y aura également une salle de répétition musicale, un studio de danse et un atelier artisanal où l'on pourra prendre des cours et s'initier à différents travaux manuels. Pas question d'accueillir des concerts en tant que tels comme c'était le cas parfois auparavant , les locaux -on le sait désormais- ne sont pas adaptés pour ça; question de sécurité. En revanche, les jeunes groupes de la nouvelle scène poitevine pourront s'y produire certains soirs.

Un lieu de vie ouvert aux autres associations

La mairie voulait un projet multi-culturel qui apporte de la vie dans ce quartier de la gare, un lieu alternatif, ouvert à tous et qui permette à différentes associations de travailler ensemble. Ce projet réunissait tout cela.

"On voulait garder l'esprit de l'ancien plan B qui avait réussi justement à créer une véritable dynamique dans ce quartier", souligne Bernard Cornu.

L'adjoint à l'urbanisme à la mairie de Poitiers a toutefois été étonné du bouillonnement engendré par cet appel d'offres. "Il y a eu des vraies bonnes idées comme par exemple de créer un espace dédié aux jeux ou au théâtre, mais ces projets étaient mono-centrés. On voulait un lieu de vie ouvert aux autres associations et multifacettes".

Ouverture avant fin de l'année

A l'heure qu'il est, les porteurs de projet n'ont pas encore trouvé le nom qu'il souhaitait donner au nouveau plan B. Mais si tout se passe bien, ce nouvel espace situé au 30-32 boulevard du Grand Cerf avant la fin de l'année 2019, au plus tard début 2020. En attendant, la mairie entend accompagner au mieux les porteurs de projet dans le bouclage des derniers détails.

à lire aussi Le torchon brûle entre la mairie de Poitiers et le Plan B