A Poitiers, la nouvelle baignade surveillée de Tison attire les baigneurs depuis une semaine

Même si la chaleur s'installe dans le Poitou, la baignade de l'îlot Tison restera un point de fraîcheur ouvert tous les après-midi en bord de Clain cet été. "L'eau dépassera sûrement difficilement les 22 degrés, précise un maître nageur. Car elle circule dans le bac en inox, elle ne stagne pas". Alors certains claques des dents, comme le petit Marius qui sort dans les bras de sa grand-mère, mais ça ne fait pas peur aux plus motivés. "Moi, le Clain j'ai toujours nagé dedans, raconte Christine. Ma mère habite près de la rivière, on y plongeait en été".

La baignade dispose de quatre maîtres-nageurs. © Radio France - Fanny Bouvard

Le bassin gratuit et surveillé, est ouvert depuis le 1er juillet et a déjà ses adeptes, comme Etoile et ses amis. "On peut venir à pied, sans adulte et quand on part pas en vacances, ça nous permet de nous baigner sans payer la piscine" , raconte la collégienne. Elle avait déjà l'habitude de venir l'an dernier, mais sans surveillance. "Et comme je ne nage pas très bien, c'est rassurant cette installation !". La profondeur du bassin (1,2m) en rassure certains, mais déplait aux amateurs de plongeons et sauts périlleux. Et pas question d'aller s'entraîner sous le ponton, c'est puni par une amende d'une trentaine d'euros.