A Poitiers, le carnaval bollywoodien se prépare

Bollywood : c'est le thème de la 30e édition du carnaval de Poitiers, qui aura lieu le 11 mars. De la couleur, des paillettes, et diverses animations sont prévues pour rendre hommage à la célèbre industrie cinématographique. Et depuis quelques semaines déjà, les bénévoles s'activent dans les locaux de l'association Poitiers Jeunes pour préparer les décorations.

L'une des pièces maitresses sera "un éléphant de parade (...) dans lequel sera stocké les confettis qui vont être distribués au public", explique Fanny Chabot, plasticienne professionnelle. C'est elle qui anime les ateliers décoration pour le carnaval. Accompagnée de quelques bénévoles, elle a aussi conçu des panneaux de signalétique, qui serviront à indiquer les lieux des différentes animations prévues.

2000 carnavaliers en 2022 à Poitiers

"Il y aura du chocolat chaud, du Chaï, on peut se faire maquiller... et aussi des associations locales qui ont fait spécialement des chars et des compagnies professionnelles qui vont venir défiler", déroule Mickaël Buno, chargé de communication de l'association Poitiers Jeunes. Pour la 30e édition du carnaval, il espère que les Poitevins seront au moins autant que l'année passée. 2000 personnes s'étaient déplacées. Il termine : "ça va être un grand moment, où il y en aura pour tous les goûts".

Informations pratiques

Samedi 11 mars 2023 – Centre-ville de Poitiers

A partir de 16h30 : Jeux et animations sur la place du Mal Leclerc, distribution gratuite de chocolat chaud et de Chaï, stands maquillage,…

De 17h30 à 19h30 : Ouverture officielle du Carnaval (remise des clés de la ville), défilé dans les rues piétonnes entre la place du Mal Leclerc et la place Gal de Gaulle

A partir de 19h00 : Distribution gratuite de soupe indienne sur la place du Mal Leclerc

De 19h30 à 21h00: Concert de l’Orchestre Bollywood Maharaja