A Poitiers, le chase tag se démocratise en ouverture du festival 3x3

Esquive, rapidité et agilité, mais aussi stratégie, tels sont les maîtres mots du chase tag. En 20 secondes, le joueur poursuivant, le "chasseur", doit toucher son adversaire, sans quitter la structure de jeu qu'on appelle le quad. Et cette année, la ville de Poitiers a acheté une structure de ce genre : c'est sur celle-ci que les athlètes ont pu performer lors de l'ouverture du festival international de basket 3x3 . "On est super contents que ce soit Poitiers qui accueille ce genre d'événement et qui investisse dans un sport qui se développe", explique l'équipe Pictalion, originaire de Poitiers. "On espère qu'on sera au niveau, mais en tout cas on est fiers car ce ne sont pas toutes les villes qui ont une telle structure de chase tag !"

L'équipe poitevine des Pictalions est fière de représenter Poitiers dans cette compétition de chase tag. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Et dans le public, beaucoup de curieux sont venus découvrir ce sport. Lancelot, un étudiant, connaissait déjà un peu : "J'avais vu des compétitions de chase tag à l'étranger sur Internet, mais je ne m'attendais pas à voir une telle compétition à Poitiers ! Ça fait plaisir de voir autant de sports différents à Poitiers, ça permet d'attirer les jeunes et de faire découvrir de nouvelles pratiques aux habitants."

Yoann Evita , coach de chase tag et organisateur de la compétition, se dit fier de voir la ville de Poitiers s'engager dans la pratique du chase tag : "Ça me donne encore plus de motivation pour promouvoir le chase tag dans le Poitou-Charentes ! L'objectif, pour faire connaître cette pratique, c'est d'organiser des événements comme celui-ci, des cours pour adultes et pour enfants, et des compétitions pour que le public voie le chase tag en grandeur nature avec des athlètes professionnels." Son objectif : démocratiser le chase tag pour le plus grand nombre. "On essaye de tout faire pour que les gens se disent que c'est adapté à tout le monde. Quand on voit du parkour à la télé, on se dit que c'est impossible pour nous alors que non, c'est adapté pour tous ! Il y a des techniques, des entraînements, et c'est pour ça qu'on met en place des initiations lors de nos événements."

Les premiers championnats de France en juillet

Parmi toutes les équipes présentes ce vendredi, deux participeront aux premiers championnats de France de chase tag les 8 et 9 juillet à Paris, Porte de Versailles. Il s'agit de Black List et The Crow. Pour les membres de The Crow, originaires d'Île de France, participer à ces championnats est déjà un accomplissement : "On vise la victoire bien sûr ! Mais pour l'équipe, ce sera un moyen de gagner en expérience, de se confronter aux autres équipes, puisqu'on est nouveaux", explique Andy, le capitaine. "Un de nos objectifs, c'est aussi de se créer en tant que joueur et athlète, d'avoir nos propres spécialités, nos propres techniques et notre propre expression du jeu", ajoute Marwane, le plus jeune de l'équipe.