A Poitiers, le festival du basket 3x3 prend possession du centre-ville

Le festival du basket 3x3 qui a commencé vendredi battait son plein ce week-end à Poitiers. Beaucoup de plaisir pour les 24 équipes et les 120 joueurs en U13 et U15.

La pluie a cessé ce dimanche et a permis au festival de basket 3x3 de regagner la place du Maréchal-Leclerc (place d'Armes) à Poitiers. Après les seniors et les U18 samedi, c'était au tour des U13 et U15 filles et garçons de montrer leur jeu sur le terrain.

Le plaisir de jouer avant tout

Pour les adolescents qui participent au tournoi c'est avant tout du plaisir. "C'est notre première compétition de 3x3 en extérieur, se réjouit Louis de l'équipe U13 du Val Vert de Dissay. Il y a une très bonne ambiance. Même si on perd, on s'amuse. Il y a beaucoup de personnes qui viennent voir du coup c'est cool."

Les U13 du Val Vert Basket ont perdu leur premier match mais ils sont là aussi pour s'amuser © Radio France - Lucas Bouguet

Un tournoi très convivial

Louis Jacquet en service civique au sein de l'association 3x3 Poitiers parle du basket avec le sourire. "C'est vraiment un tournoi très convivial et qui garde l'esprit urbain du basket 3x3". Poitiers est une terre de basket et plus encore du 3x3. "Quand cette façon de jouer est arrivé en France vers 2011, la ville était une des premières place à organiser un tel tournoi. Aujourd'hui c'est peut-être le plus gros événement français."

Louis Jacquet, membre organisateur de l'association 3x3 Poitiers © Radio France - Lucas Bouguet

Il est possible de venir participer ou assister aux matchs de cette douzième édition jusqu'au 3 juillet. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de l'événement : www.3x3poitiers.com