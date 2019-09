A Poitiers, le musée Sainte-Croix enrichit sa collection symboliste

Poitiers, France

C'est la troisième œuvre du peintre bordelais Marcel-Béronneau au musée poitevin Sainte-Croix. Le tableau Salomé portant la tête de Saint-Jean-Baptiste est une petite huile sur carton représentant le thème biblique de Salomé et serait une esquisse préparatoire du tableau exposé en 1896. L’œuvre définitive semble aujourd'hui perdue.

Le nouveau tableau sera visible dès cet automne au musée Sainte-Croix

La ville de Poitiers a acheté cette peinture via le concours de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du fonds régional d'acquisition pour les musées. Il sera exposé dès cet automne à proximité de l'immense carton de tapisserie de La Sirène et le Poète de Gustave Moreau. Pierre-Amédée Marcel-Béronneau a été l'un des élèves les plus doués de Gustave Moreau.