A Poitiers, le Père Noël passionné nous raconte son métier

Dans les rues poitevines, le Père Noël ne passe pas inaperçu. Quand il n'est pas au Pôle Nord pour préparer sa hotte de Noël, il distribue des bonbons et prend des photos avec les enfants émerveillés quelques jours avant les fêtes. Mais il ne s'arrête pas là : peu importe l'emploi du temps chargé, le reste de l'année le Père Noël est intermittent du spectacle !

Et plus particulièrement batteur dans le groupe de musique Les ducs, avec lequel il fait "de la déambulation dans les rues, pour l'été, les fêtes de villages." Mais depuis de longues années il ne se lasse pas de remettre ses bottes, son manteau rouge et son bonnet pour aller à la rencontre des enfants : "La chose qui me fait aimer ça c'est les enfants émerveillés. C'est la magie de Noël tout simplement !"

Depuis le 17 décembre, il se balade dans les rues du centre-ville, et échange avec des enfants toujours aussi impressionnés de le rencontrer en personne. L'occasion de vérifier que tout le monde a bien été sage, et de récupérer les dernières commandes pour Noël. Mais aussi de faire une photo, un câlin, ou de déguster un bonbon !

Vous pouvez le retrouver chaque jour jusqu'au 24 décembre à partir de 15h dans le centre-ville, et dès 17h à la "cabane du Père Noël", devant le Palais de Justice.