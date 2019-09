A Poitiers, les dinosaures s'installent tout le weekend au parc des expositions

Poitiers, France

Et si on remontait le temps ce weekend ? C'est ce que propose le règne des dinosaures, cette exposition qui s'installe jusque dimanche au parc des expositions de Poitiers. Une vingtaine de dinosaures, dont certains mesurent jusqu'à une dizaine de mètres de long y ont élu domicile. L'occasion de découvrir un peu l'histoire de ces géants du passé, jusqu'à leur disparition, grâce à un parcours pédagogique.

A l'aide d'un livret, les jeunes sont amenés à déambuler d'époque en époque, sur la trace des géants. "On a plusieurs espèces dans notre exposition. Cela va du carnivore à l'herbivore", détaille le patron du "règne des dinosaures", Tony Klissing. Au fur et à mesure, on rencontre notamment huit dinosaures animés, qui s'agitent lorsque l'on s'en approche. "C'est comme un musée mais en plus animé en quelques sorte. Ils bougent, ils crient, ils respirent et cela impressionne les enfants. Ça leur permet de s'imaginer un peu comment cela se passait il y a dix millions d'années."

France Bleu a pu rencontrer certains de ces monstres du passé. Sélection en photos et en vidéo.

Une vingtaine de dinosaures ont élu domicile au parc des expositions de Poitiers © Radio France - Pierre-Antoine Lefort