A Poitiers, les fouilles archéologiques du palais des comtes du Poitou font une pause

C'est la deuxième campagne de fouilles archéologiques menées autour de l'ancien palais de justice. Débutées en septembre 2020, elles reprendront en mai 2022. Les archéologues investissent aussi bien l'intérieur que l'extérieur du palais, dans le square Jeanne d'Arc et au pied de la Tour Maubergeon.

Il faudra encore attendre un peu pour flâner au pied de la tour Maubergeon ou dans le square Jeanne d'Arc. Les fouilles à l'intérieur et à l'extérieur du palais des comtes du Poitou viennent de s'achever pour cette année. C'est la deuxième campagne de recherches archéologiques sur ce site situé au cœur de Poitiers et ce n'est pas fini : les fouilles reprendront en mai 2022 pour une troisième et peut-être dernière campagne archéologique.

Dans le square Jeanne d'Arc, les fouilles se concentrent au niveau des fondations du palais. Elles reprendront en mai 2022. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Débutées en septembre 2020, les fouilles ont permis d'obtenir une "vraie fenêtre sur 2000 ans d'histoire", s'enthousiasme Nicolas Prouteau, maître de conférence en archéologie médiévale à l'université de Poitiers. "On a accès à toutes les étapes de la construction du palais et des abords du palais, du quartier autour", explique le responsable des fouilles.

De l'époque romaine jusqu'au XXe siècle

Les découvertes s'étendent de l'époque romaine à l'époque moderne. Par exemple, des murs romains d'une boutique du Ier siècle après Jésus-Christ ont été découverts, des murs d'1m80 de haut intégralement conservés. "On a aussi beaucoup d'objets archéologiques, de la céramique par exemple. On a une très grande quantité et une très grande diversité d'objets qui vont nous permettent de documenter la vie quotidienne de l'époque", souligne Nicolas Prouteau.

Des céramiques datant du Ier siècle après J-C ont été retrouvées. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Juste à côté, changement d'époque : d'autres fouilles ont permis la découverte d'un puisard en pierres du Moyen-Age. "Il y a toujours des choses en partie attendues mais on a aussi des surprises". Au fond des fouilles, au pied du mur d'enceinte du palais, un bloc sculpté avec un motif dessus, la forme d'une botte ou d'un poisson. Les archéologues ne savent pas s'il s'agit d'un élément décoratif ou d'une enseigne. Aucune pierre identique n'a été retrouvée en Europe. Pour en savoir plus, il faudra attendre la prochaine session des fouilles.