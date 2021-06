A Poitiers un mini séjour à la mer pour des jeunes adultes

A Poitiers c'est parti pour "l'opération Vacances pour toutes et tous!" Arrivée aux commandes de la ville de Poitiers ce fut la première mesure phare de la nouvelle maire Léonore Moncond'huy et de son équipe. Pour la 2ème année consécutive la municipalité prend en charge des week-end, des séjours, des vacances pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Ce jeudi matin, 12 jeunes adultes (18-25 ans) (garçons et filles) du foyer Kennedy ont donc pris le train direction La Rochelle pour un retour dimanche soir après avoir suivi un parcours d'animation et de sortie notamment sur l'ile de Ré. Pour Ousmane c'est une vraie bouffée d'oxygène :"Là on s'apprête à aller à la gare prendre le train pour la Rochelle et c'est super, on va prendre du bon temps et on en a besoin, là ça fait plus d'un an avec le confinement, on n'en peut plus." Le jeune homme reconnait que ses dernières vraies vacances remontent à trois ans avec quelques jours passés à Brest. Au programme une visite guidée dans La Rochelle mais aussi sur l' ile de Ré et au passage vendredi soir, un diner à bord d'un catamaran et surtout prendre le temps et savourer.

Une participation des jeunes selon le coefficient familial

Les masques tombées on voit le sourire sur les lèvres d'Ousmane et ses copains mais aussi de Samira Barro-Konaté (conseillère municipale aux Vacances pour tous) :" On a tendance à penser que cette opération ne s'adresse qu'aux jeunes mais pas du tout, la preuve avec ces jeunes adultes, au parcours de vie parfois difficile et chaotique. L'objectif ça serait vraiment de pouvoir développer ce dispositif au fur et à mesure des années." 4 jours pour 12 à un peu plus de 5500 euros dont une participation des jeunes selon le coefficient familial.