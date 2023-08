À Pont Caffino, dans le Vignoble nantais, les habitants se rafraichissent sur la Maine

Le soleil est de retour en Loire-Atlantique depuis le début de la semaine. Et si certains choisissent d'aller sur la côte pour une journée plage, d'autres habitants préfèrent le calme et la fraîcheur du Vignoble nantais. Ils en profitent notamment à la base de loisirs de Pont Caffino, sport bien connu des locaux qui propose de nombreuses activités, notamment du canoë - kayak.

Beaucoup de locations les jours de beau temps

Dès que la météo est belle, les réservations s'enchaînent au club de Canoë - Kayak de Château - Thébaud. C'est le cas en ce moment, avec notamment Elodie, qui a loué deux kayaks et teste pour la première fois en famille : "On voulait se rafraîchir, profiter aussi de l'ombre du parcours et tester une nouvelle activité tous ensemble." De quoi oublier les dernières semaines de météo maussade. "Je ne suis pas encore en vacances mais quand il fait beau et que je fais une sortie, c'est un peu une deuxième journée", ajoute Claire, prête à partir sur l'eau le sourire aux lèvres.

Les jours de beau temps, tous les canoes kayak du club Château-Thébaud sont sur l'eau. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Certains promeneurs viennent passer l'après-midi à l'ombre des arbres. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Certains week-ends de beau temps, jusqu'à 300 personnes viennent louer sur la base de loisirs des canoës ou kayaks pour se balader sur la Sèvre ou sur la Maine. D'autres préfèrent la randonnée, le vélo ou tout simplement s'attabler autour d'un bon pique-nique. "On a mangé avant de partir faire une heure de canoë, j'aime vraiment cet endroit qui propose de nombreuses activités", résume Mélanie.