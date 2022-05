À Pont-en-Royans, le musée de l'eau fête ses 20 ans en soutenant la cause des arbres

Cela fait 20 ans cette année que le musée de l'eau attire les touristes dans le magnifique village de Pont-en-Royans. Ouvert le 2 juillet 2002, l'établissement, composé aussi d'un hôtel et d'un restaurant accueillait avant la pandémie 35 000 visiteurs par an. L'objectif reste inchangé : sensibiliser à la préservation de l'environnement et de sa ressource première qu'est l'eau. Au départ, le pari était encore loin d'être gagné, rappelle son directeur Jean-Christophe Berrux.

"Il y a 20 ans, personne ne croyait vraiment à ce projet qui était la transformation d'une friche industrielle à l'abandon depuis une dizaine d'années en un lieu d'attraction touristique très engagé sur les messages de sensibilisation à l'écologie. La préservation de l'eau avant tout, puisque _sans eau, l'humanité mourrait. Et depuis 20 ans, le musée a cultivé un peu cette amplification de sensibilisation auprès des jeunes publics, du grand public, etc_", raconte celui qui a repris les rennes du musée il y a un an. "Aujourd'hui, c'est un pôle d'attractivité qui réunit _un hôtel, un musée, un restaurant. Un restaurant qui promeut la cuisine locale et les circuits courts. Et donc, je suis très fier de reprendre le navire. Avec cet équipage, on est prêt à continuer à amplifier ce message au niveau national et international_".

Une programmation 2022 centrée sur les arbres

Pour fêter ces 20 belles années, le musée a donc renforcé sa programmation, avec en particulier un temps fort en cette fin mai : l'établissement accueille le 1er Forum international des arbres et des hommes. Un événement organisé par l'association Arbres Sciences et Traditions. Avec ce constat dressé par l'un des organisateurs Claude Lefèbvre : "J'ai une mauvaise nouvelle et quatre bonnes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a jamais autant déboisé à raison d'un terrain de foot par seconde dans le monde. Et les autres bonnes nouvelles ? La première, c'est qu'on n'a _jamais autant parlé des bienfaits des arbres_. La deuxième, c'est le nombre de découvertes scientifiques qui s'accumulent sur l'intelligence végétale. La troisième, c'est que l'intégralité des découvertes scientifiques actuelles entrent en parfaite adéquation avec les savoirs traditionnels des peuples de cette planète. Et la dernière grande bonne nouvelle, c'est le nombre de participants, 200 en ce deuxième jour".

Le Forum international des arbres et des hommes repose principalement sur une série de conférence pour souligner l'importance des arbres et leur redonner une place de choix dans l'humanité. © Radio France - Bastien Roques

L'événement, du mercredi 25 au dimanche 29 mai, s'organise principalement autour de conférences en lien avec la préservation des arbres. Parmi les conférenciers : l'ingénieur forestier suisse Ernst Zürcher, auteur du livre "Les arbres, entre visible et invisible". "C'est une occasion magnifique de se rendre compte que partout, dans toutes les cultures, _l'homme a toujours traditionnellement su travailler avec les arbres_. Et là, on comprend qu'il y a un réajustement à faire", estime le parrain de l'événement. L'un des enjeux, pour Claude Lefèbvre, c'est donc la reforestation, des campagnes, bien sûr, mais aussi des villes : "Mon rêve, c'est que dans 20 ans, lorsqu'on va survoler Lyon ou Grenoble en mois de juillet, on voie du vert".

Autre volet de ce forum, des sorties naturalistes le matin. Ce jeudi, c'est François Arod, membre de la LPO qui s'en charge. "Ça sort un peu de toutes les conférences qui sont super intéressantes. Les gens viennent pour ça, mais pourquoi pas faire un petit tour à l'extérieur pour leur présenter le milieu naturel de Royans et ses environs ?", glisse-t-il avant de présenter un tilleul, emblématique des liens qui unissaient par le passé les arbres et les hommes ici : "Il y en avait un peu partout, quand j'étais enfant, on le ramassait et on le vendait. Il y avait un marché aux tilleuls, c'était un vrai commerce. Ce marché-là a complètement disparu de chez nous".

Le guide LPO François Arod emmène les inscrits à la sortie naturaliste sur les hauteurs di village à la découverte de la flore et de la faune du coin. © Radio France - Bastien Roques

Les organisateurs prévoient d'organiser la deuxième édition de ce Forum international des arbres et des hommes l'année prochaine à Genève, ils l'espèrent sous l'égide des Nations Unies. Après cette première édition dimanche, une exposition reste dans les murs du musée jusqu'au 30 octobre : le Forest Art Project. Un projet qui mêle art et sciences, explique l'un de ses auteurs Vincent Lajarige : "La science donne à voir et à entendre, à découvrir ce que l'on ignore. Et la démarche artistique, elle, se propose d'une autre manière de montrer ce qui est indicible des choses, de la vie, des grands mystères du monde. L'envers du décor et en tout cas d'attirer le grand public à travers des émotions de création artistique et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. On est vraiment sur le même registre, la même préoccupation de l'avenir de la planète et cette idée essentielle de réparer".