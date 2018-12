Pont l'Abbé se déchire à propos de la Fête des Brodeuses

Pont-l'Abbé, France

Voilà du sacré reuz chez les brodeuses ! A Pont-l'Abbé, le président de l'association qui organise la fête a été réélu ce week-end, mais il ne fait pas l'unanimité selon le maire Stéphane Le Doaré "plein de bénévoles me disent qu'ils ne veulent plus s'investir dans le festival".

Édition 2018 ratée, ressentiments partout

L'été dernier, l'édition 2018 des brodeuses a généré un déficit de plusieurs milliers d'euros, et la mairie aurait bien aimé repartir sur de nouvelles bases "plusieurs fois, il a menacé de démissionner, avant de revenir sur sa position, à un moment, il faut être clair".

Difficultés conjoncturelles dit le président

Le président mis en cause, Gérard Mourrain explique les difficultés du festival par la finale de la coupe du monde, qui correspondait au dernier jour du festival, et concède qu'il a eu quelques colères parce que selon lui, la mairie et l'organisation ont eu une mésentente sur les horaires des entrées payantes. Résultat : pendant un bon moment, les entrées étaient gratuites !

Ultimatum de la mairie

Il va donc être temps de tout déballer et de se réunir pour trancher les désaccords. Le maire, Stéphane Le Doaré affirme qu'il a le soutien de sa majorité municipale, et même au-delà. Il propose une réunion en fin de semaine "mais pour l'instant, je n'ai pas eu de date et d'invitation" tempête Gérard Mourrain pour qui sa place de président n'est pas à remettre en question. Même si la ville supprimait sa participation financière ? "Dans ce cas, il prendrait en otage la fête des brodeuses".

"La ville n'est pas une vache à lait" tonne Stéphane Le Doaré, le maire

Réponse de Stéphane Le Doaré : "La ville de Pont l'Abbé et les collectivités locales ne sont pas les vaches à lait pour les associations qui ont des trous dans leurs budgets, il faut que les choses changent, mais il est inconcevable que la fête des brodeuses n'existe plus, c'est notre patrimoine. Il est nécessaire qu'elle perdure, surtout au moment où les élus se saisissent du classement de la coiffe bigoudène au patrimoine de l’UNESCO." L'idée serait alors de re-municipaliser la gestion de la fête.

Gérard Mourrain revendique sa légitimité

On le voit, l'ambiance et la réunion sont un tout petit peu tendues (euphémisme), Gérard Mourrain n'en démord pas "j'ai été élu à plus de 70% des voix, nombre de politiques s'en féliciteraient". Réunion jeudi ou vendredi. Pour enflammer encore plus la situation ? Ou pour trouver un compromis ?

Le maire de Pont L'Abbé, Stéphane Le Doaré, met un ultimatum au comité Copier