A Pouilly-en-Auxois : Cathy nage avec son cheval (vidéo)

Pouilly-en-Auxois - France

Il n'ont pas de nageoires dorsale, pas de pieds palmés et pourtant les chevaux savent nager et parfois même ils aiment ça! C'est le cas de Scoubidou, cet Haflinger de 15 ans est la propriété de Cathy Vanoost, 25 ans, habitante de Pouilly-en-Auxois. Son petit cheval à la robe brune et à la crinière blonde est issu d'une race originaire du Tyrol en Autriche. Une race plutôt montagnarde à la base et pourtant le plaisir de Scoub' -comme elle le surnomme affectueusement- c'est bien la baignade! Nous avons pu apprécier sa technique au Lac de Cercey près de Pouilly-en-Auxois.

Cathy et Scoubidou dans les eaux de Cercey Copier

"Quand je ne l'emmène pas au lac il se baigne dans son abreuvoir"

"Allez on va dans l'eau -lance la jeune femme en maillot de bain noir qui monte à cru sur son cheval- allez c'est parti!" Cathy et son cheval font une dizaine de mètres dans le lac. "Je reste sur son dos, s'il ne se roule pas bien sûr, sinon je saute!" Le menton vibrant, Scoubidou hennit... Quand il aperçoit la surface du lac il est comme dans un état second. "Il y a des chevaux qui ont peur de l'eau, c'est assez instinctif chez eux. Mais le mien, c'est le contraire, quand je ne l'emmène pas au lac, il essaie de se baigner dans son abreuvoir! Il a deux baquets d'eau, il met les antérieurs dedans, il s'éclabousse, il adore ça!"

Cathy pratique l'équitation depuis 10 ans, aucun membre de sa famille ne fait du cheval. Elle a commencé avec une amie, il lui est déjà arrivé de tomber de sa monture mais elle n'a pas vraiment d'appréhension. Pas assez en tout cas pour arrêter de monter Scoubidou. Cercey, Panthier et Grosbois cet été Cathy a prévu de baigner son cheval une fois par semaine cet été dans les lacs de l'Auxois. Un programme qui n'est pas pour déplaire à Scoubidou.