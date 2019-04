A quatre mois du festival, 2 000 places vendues pour Check-In Party en Creuse

Saint-Laurent, Creuse, France

"On en est à près de 2000 ventes, éparpillées sur tout le territoire français." A quatre mois du lancement de Check-In Party, sur l'aérodrome de Saint-Laurent près de Guéret (Creuse), les organisateurs dressent un premier bilan "encourageant" des ventes de billets et dévoilent quelques détails pratiques sur l'organisation des concerts.

Il y aura trois scènes distinctes, qui joueront en alternance, et avec des ambiances différentes : "Deux d'entre elles accueilleront la majorité du public, détaille Sébastien Chevestrier, co-organisateur du festival. La troisième, ce sera un chapiteau en quadriphonie : le public sera au centre, on va mettre quatre enceintes autour. On est moins sur un rapport frontal, qui est habituel dans les concerts."

Avec un budget prévu de plus d'un million d'euros, les organisateurs peuvent compter sur l'aide de la région et de l'agglomération du Grand Guéret : chacun s'engage à lui verser 50 000 euros. Pour David Fourrier, l'organisateur de Check-In Party, "C'est un bon signe, on compte aussi sur le département et l'Union Européenne pour nous aider".

Un effet "Patti Smith"

Sans surprise, la venue de Patti Smith pour la première soirée de concert (le 22 août) attire les curieux : "On peut dire qu'elle va réunir de 7 à ... 77 ans !" sourit David Fourrier. "Le point positif, c'est que la majorité ne vient pas seulement pour une seule soirée, mais plutôt sur deux ou trois jours".

"On a remarqué que beaucoup de Parisiens ont acheté des places, mais aussi des Toulousains, des Bordelais, des Tourangeaux et des Nantais qui on décidé de passer un été en Creuse." Peu d'habitants du Limousin ont acheté leur place pour l'instant, mais selon David Fourrier, "ils vont sans doute affluer au dernier moment."

Sur le nombre de festivaliers, les organisateurs mettent la barre très haut : "On vise entre 15 000 et 20 000 visiteurs." Avec seulement 2 000 ventes à ce jour, l'enjeu est de taille, mais David Fourrier affiche son optimisme : "On a vendu uniquement via les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre site internet, c'est plus qu'encourageant."

Faciliter l'accès au festival

Fini les embouteillages pour aller à l'aérodrome : les organisateurs souhaitent repenser la venue des festivaliers. Ils travaillent avec la SNCF pour tenter d'obtenir des tarifs préférentiels. Surtout, ils ont décidé d'organiser huit lignes de bus au départ des grandes agglomérations : Paris, Le Mans, Bordeaux, Lyon, Nantes, Dijon et Toulouse seront reliées à Guéret le temps d'un weekend. "Peu de festivals peuvent proposer cette solution. C'est aussi inspiré par la provenance d'achat des billets, ce festival intéresse au niveau national." explique Sébastien Chevestrier.

Les organisateurs ont aussi pensé à l'accueil des tout les publics sur l'aérodrome : "On va faire en sorte qu'il soit accessible aux personnes handicapées, avec des plateformes, mais aussi aux personnes mal-entendantes, avec des boucles magnétiques." ajoute Sébastien Chevestrier.

Une trentaine d'artistes vont se produire au festival Check-In Party, du 22 au 24 août prochain sur l'aérodrome de Saint-Laurent. Pour organiser au mieux l'accueil du public, les organisateurs recherchent 400 bénévoles. Vous pouvez vous inscrire sur leur site internet.