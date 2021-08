A Quelaines-Saint-Gault, un tournoi international de swin golf réuni des passionnés

Le swin golf n'existe que depuis quarante ans, mais il réunit déjà de nombreux adeptes mayennais. Mardi 10 août, le club de Quelaines-Saint-Gault ouvrait ses terrains à tous les licenciés qui le souhaitaient pour un tournoi non-officiel, en équipe comme individuel, à l'occasion de la 15e édition de la coupe d'Europe de swin golf de Meslay-du-Maine.

Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel : 92 joueurs se sont affrontés dans la bonne humeur, sur les huit hectares de pelouses fleuries du club, bordées de pommiers et de cerisiers. C'est plus que ce que les organisateurs attendaient. Le principe est le même que pour le golf : tirer la balle avec une canne jusqu'au trou au bout du terrain, marqué par un drapeau. Et ce, en un minimum de coups possible, pour maximiser ses points.

Pour les tirs plus précis, les joueurs de swin golf tirent notamment en tenant leur canne devant eux, perpendiculaire au sol. © Radio France - Théo SIRE

Mais quelques détails changent par rapport au golf classique, explique Christian Gouabault, le président du Swin Club de Quelaines-Saint-Gault :

Les terrains sont plus petits, et puis on joue en deux heures et demie au lieu de quatre heures en moyenne. Ca nécessite aussi moins d'entretien des pelouses, mais la balle est plus grosse donc ça compense.

Moins dangereux que le golf

Car c'est surtout l'équipement qui change au swin golf, par rapport à son ainé. Au lieu de changer de cannes en fonction de la façon dont ils veulent tirer, les joueurs n'utilisent qu'une seule canne à trois faces, plus versatile. Ce sport se joue aussi avec une balle plus large et plus molle, plus facile à faire avancer vers le trou, logiquement plus gros lui aussi.

Il n'y a qu'un type de balle et de canne au swin golf, à l'inverse du golf classique. © Radio France - Théo SIRE

Un détail qui évite quelques accidents : sur l'un des terrains de Quelaines-Saint-Gault, une équipe tire sa balle vers un autre groupe de golfeurs qui manquent de la recevoir sur eux. Jean-Pierre, un Ornais retraité de 70 ans, préfère se préoccuper de la position de la balle :

C'est pas méchant, c'est des balles en mousses donc c'est moins dangereux, rassure le septuagénaire. C'est pour ça que le swin golf peut aussi se jouer en famille et avec des enfants : à part se prendre un coup de cannes, il y a beaucoup moins de danger.

Pourtant, les jeunes joueurs ne sont pas nombreux au tournoi international de Quelaines-Saint-Gault. Selon Jean-Pierre, "beaucoup de jeunes commencent par le swin, puis se tournent vers le golf. A contrario, les anciens du golf qu'ont du mal à s'en sortir avec les grandes distances reviennent vers le swin golf."

Jean-Pierre joue depuis huit ans au swin golf, mais il n'est jamais passé par le golf. © Radio France - Théo SIRE

Un rythme plus lent et des joueurs plus disponibles

Mais tous les jeunes joueurs n'utilisent pas le swin golf comme porte d'entrée vers son grand frère. Marius, 13 ans, est le benjamin de la compétition, mais il préfère justement le jeu à courte distance et le rythme plus lent de ce sport : "J'apprends à être plus lent et à maitriser ma force." L'adolescent apprécie aussi le fait que le swin golf soit moins connu :

Je n'ai jamais joué au golf, mais ça ne me dérange pas. Par exemple, là, à Quelaines, il n'y a pas énormément de jeunes, alors les adultes viennent plus facilement te proposer de l'aide et des cours de swin golf pour que tu apprennes.

L'année prochaine, Marius espère pouvoir jouer au championnat de France, à Cholet (Maine-et-Loire). Mais pour le moment, il est ravi de pouvoir jouer au tournoi international de swin golf de Quelaines-Saint-Gault, comme de nombreux participants. Les organisateurs se félicitent de ces retours positifs. Ils envisagent même une deuxième édition du tournoi l'année prochaine.