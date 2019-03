A quelques jours de la fermeture du cinéma le Forum à Nîmes, Pascal Martin se souvient

Nîmes, France

Pascal Martin est le chef du Restaurant Nicolas, situé rue Poise à Nîmes. C'est aussi là qu'il a grandi, à l'ombre du cinéma Forum qui va fermer ses portes le dimanche 10 mars. Deux institutions du centre-ville puisque le restaurant existe depuis 1932. Du plus loin qu'il se souvienne, Pascal Martin a toujours connu le cinéma. Il y a même passé une grande partie de ses journées quand il était enfant.

"J'ai vécu autant au cinéma qu'au restaurant. C'est M.Martin, le propriétaire du cinéma qui disait à ma mère, pour le garder, on va le mettre au cinéma. Il était une fois dans l'Ouest, je l'ai vu un million de fois. Comme Ben Hur ou le Dr Jivago".

"Le Forum, c'était ma garderie"

Pascal Martin se souvient également de l'époque où il n'existait qu'une salle dans le cinéma. Le projecteur était situé tout en haut et l'été, avec la fenêtre ouverte, il pouvait suivre les films de chez lui, au dessus du restaurant. "On entendait par exemple Ben Hur et je disais à mes parents : " là, il va y avoir la course de chars, là, le char se casse la figure, le gars se fait traîner. Les gens maintenant ne pourraient plus l'accepter !"

Année après année, le restaurateur a vu la fréquentation baisser dans le cinéma. "Une année, il y a eu une manifestation au conseil municipal pour sauver le cinéma. Il y avait du monde. Mais le monde, on l'a jamais vu au cinéma."

Le centre-ville se vide comme les villages

Avec la fermeture du Forum, c'est donc toute une époque qui disparaît. Celle où Nîmes possédait encore de nombreux cinémas dans le centre-ville. Que va devenir celui-ci ? Mystère. En plaisantant, Pascal Martin dit à ses clients qu'il sera transformé en grand Sex-shop. "Il y aurait du monde ! " Pas sûr, l'un des derniers de Nîmes vient de fermer ses portes, boulevard Talabot.