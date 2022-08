A Quend-Plage, la carte postale plus ou moins à la mode

On en a tous et toutes reçu ou envoyé au moins une fois. Pour la famille, les amis, les amours... on en a tous et toutes acheté. Les cartes postales sont depuis leur création au 20ème siècle un incontournable des vacances, notamment l'été. Mais est-ce qu'on en envoie toujours autant ? On a voulu poser la question aux vacanciers sur nos côtes, plus particulièrement à Quend-Plage.

Jocelyne, elle n'en envoie "plus du tout". "Ca ne se fait presque plus parce qu'avec les portables, les messages, c'est beaucoup plus pratique. C'est plus convivial. Ca prend moins de temps aussi." En revanche, chez Marie, la carte postale est toujours un incontournable "Ça nous arrive quand nous partons en voyage, plutôt loin.... Quand on est dans les îles par exemple. Souvent on en achète une vingtaine." Pour sa fille Léa, "Les cartes postales c'est plus trop à à la mode, mais franchement, ça fait toujours plaisir d'en écrire et d'en envoyer."

Un étal de cartes postales à la Maison de la presse de Quend-Plage © Radio France - Florent Vautier

On l'a compris, c'est mitigé. Alors on est allé voir du côté des vendeurs si la carte postale faisait toujours partie du top des ventes. Du côté de la Maison de la presse, pas trop explique le gérant : "Il y a 20 ans c'était 50 000 cartes par saison et là, on est à 10 000-12 000. Avant les gens achetaient des cartes par paquets de dix. Maintenant c'est une ou deux cartes. Le gros problème, c'est le prix du timbre." De 46 centimes en 2003, ce prix est passé de 46 centimes à 1,46€. Celle qui se vend le plus : "Un papi en string avec marqué "Quend-Plage, c'est trop classe !""

La carte postale sur la recette du gâteau battu fait "recette" à l'office de tourisme © Radio France - Florent Vautier

Un peu plus loin sur l'artère principale de Quend-Plage se trouve le bureau de l'office de tourisme. Et là au contraire, la carte postale fait toujours recette explique Pierre, conseiller en séjour : "Chaque année on établit un top des ventes de notre boutique et les cartes postales restent toujours numéro une, surtout celles faites par un photographe professionnel, Stéphane Bouillant. En fait on développe d'autres types de cartes. Comme par exemple celle avec la recette du gâteau battu, la vraie recette, qui se vend pas mal. On a aussi des aquarelles qui représentent un peu les monuments comme la chapelle de Quend-Plage. Par jour, je dirais que l'on vend une vingtaine de cartes."

Notre enquête sur la carte postale à Quend-Plage Copier

Alors, allez-vous acheter une carte postale cet été ? Et si oui laquelle ? Plutôt papi en string ou gâteau battu ?