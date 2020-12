A Quimper, le skate-park de Créac'h Gwen démonté pour des questions de sécurité

Selon la mairie de Quimper, cet équipement très apprécié des amateurs de skate et de roller a fait l'objet d'un rapport inquiétant rédigé en 2018 par un bureau de contrôle, l'APAVE.

La maire vient de prendre connaissance du rapport

Ce rapport pointait la dangerosité de deux modules, un quarter et deux tremplins et préconisait la réparation d'une bordure et d'un fun box. La maire de Quimper, Isabelle Assih, élue aux dernières municipales, vient de prendre connaissance de ce rapport. « Nous sommes bien conscients qu’au regard du succès rencontré par les activités qui s‘y déroulent, cette fermeture à la veille des vacances scolaires peut susciter des déceptions mais en responsabilité, je me dois avant tout d’assurer la sécurité des enfants, des adolescents et des utilisateurs », précise Isabelle Assih, qui annonce une réflexion pour l'avenir du skate-park, avec la création d'un groupe de réflexion avec les usagers.