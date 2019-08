A quoi ressemble la plus belle sculpture sur sable ? Vous avez deux heures !

Palavas-les-Flots, France

Précision, rigueur et créativité, telle est la recette de Lorraine, Aude et Jeanne. Les trois sœurs ont 21, 18 et 9 ans. Elles ont décidé de sculpter un bonhomme allongé sur un transat et sont extrêmement bien organisées : "La première astuce c'est d'avoir une pelle en fer, elle permet de creuser en profondeur et de réaliser une belle sculpture !". Autre conseil : se préparer. Lorraine, Aude et Jeanne, originaires de la région parisienne, ont imaginé une maquette la veille, "On sait exactement comment procéder", assurent-elles.

Pour relever le défi, les trois sœurs s’entraînent tous les jours sur la plage de Palavas-les-Flots. "On fait même du sport pour muscler nos bras", ajoutent-elles, rieuses. Les 18 participants ont deux heures pour réaliser la sculpture. Plusieurs groupes ont opté pour une valeur sûre : le château de sable.

Emile a construit un château avec toute sa famille © Radio France - Claire Leys

Alaïda Gonzalez travaille à l'office du tourisme. Elle doit noter les constructions. "Je ne prends pas seulement en compte la beauté des sculptures. Je regarde s'il y a un vrai travail d'équipe ! Les adultes doivent participer aussi, c'est le principe du concours."

Alaïda Gonzalez peine parfois à départager les créations. Mais avec leur bonhomme, Lorraine, Aude et Jeanne l'ont convaincue ! Elles ont gagné chacune une casquette, une tasse et un sac à dos. Pour les détrôner, il vous reste une semaine d'entraînement... Rendez-vous au Phare de la Méditerranée à Palavas-les-Flots, mercredi prochain.

Inscription auprès de l'Office de Tourisme au 04 67 07 73 34 ou par mail à tourisme@ot-palavaslesflots.com