A quoi ressemblera la future scène de musiques actuelles d'Orléans ?

Le voile se lève petit à petit sur le projet de la SMAC, la future salle de concert d'Orléans qui doit remplacer l'actuel Astrolabe, installé depuis 1999 au dessus de la patinoire du Baron. Depuis la fin de l'année 2022, on savait déjà que la ville d'Orléans avait choisi d'implanter ce nouvel équipement dans le quartier Interives de Fleury-les-Aubrais, à l'angle des rues de Joie et Victor Hugo. Aujourd'hui, alors que la mairie s'apprête à installer la commission d'appel d'offres sur le dossier, on découvre quelques détails supplémentaires.

Deux salles de concert et huit studios de répétition

La SMAC sera construite sur une parcelle d'environ 5.000 m2 et fera plus de 3.300 m2 de surface. Elle comptera deux salles concert. La plus grande sera constituée d'un plateau scénique de 14 mètres sur 10, d'un parterre, de balcons latéraux, d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Elle pourra contenir 1.100 personnes soit le double de la capacité actuelle de l'Astrolabe. Pour Frédéric Robbe, le directeur de l'Astrolabe, associé à 100 % au projet, l'objectif est double. "C'est à la fois attirer de nouveaux artistes qu'on ne peut pas programmer aujourd'hui à l'Astrolabe et de reconquérir un public qui ne trouvait plus assez de confort ici".

Frédéric Robbe, le directeur de l'Astrolabe, dans les locaux de France Bleu Orléans © Radio France - Marine Protais

Un autre salle dite "club" proposera une scène de 7 mètres sur 4 avec une jauge de 240 personnes debout. " A terme, avec ces deux salles, on pourra facilement tripler notre fréquentation et atteindre les 40.000 spectacteurs à l'année. C'est tout à fait réalisable au vu de ce qui se fait ailleurs" assure Frédéric Robbe.

" On veut aussi en faire un lieu de vie pour boire un verre, voir une expo.."

Dans son projet, la ville d'Orléans souhaite que la SMAC soit aussi un lieu de création. L'équipement comptera huit studios de répétition dont un avec une scène. Il y a aussi un grand hall d'accueil baptisé pour l'instant l'Agora. " Ce sera un peu inspiré de ce qu'on trouve à Nantes avec Le Lieu Unique" détaille Frédéric Robbe*. "un espace convivial où l'on pourra venir travailler, boire un verre, voir une expo. Un lieu ouvert en journée et pas dépendant des jours de concerts"*.

L'ensemble, qui doit être livré début 2027, va coûter 18 millions d'euros. On ne sait pas encore s'il gardera le nom d'Astrolabe, "mais, j'espère qu'on y fera référence d'une manière ou d'une autre, c'est notre histoire" conclut Frédéric Robbe.