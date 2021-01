À quoi ressemblera le festival des Déferlantes cet été à Céret

Ça parait pour le moment très lointain, mais l’organisation du festival, prévu du 7 au 10 juillet, avance. Cette année, Les Déferlantes déménagent à Céret (Pyrénées-Orientales). L’occasion de voir plus grand, en terme d'accueil et d'activités. Voilà ce que prévoient les organisateurs.

Dans un terrain de jeu plus grand, le festival pourra accueillir plus de monde, et proposer de nouvelles activités

Pour la première fois depuis sa création en 2007, le festival des Déferlantes ne se déroulera pas au château de Valmy, à Argelès-sur-Mer. L’événement déménage à Céret, au château d’Aubiry. "Cela fait des années que ce château on l’a dans la tête, et tous les gens du Vallespir. On avait qu’une seule envie : qu’il soit accessible au public. Et l’opportunité s’est présentée" s’enthousiasme David Garcia, organisateur du festival.

David Garcia, organisateur des Déferlantes, explique le choix de Céret Copier

Une superficie multipliée par trois, jusqu’à 40 000 festivaliers

L’avantage pour Les Déferlantes, c’est que leur nouveau terrain de jeu est bien plus grand que le précédent : pas loin de neuf hectares, soit trois fois plus qu’au château de Valmy. Conséquence, la capacité d’accueil est bien supérieure : elle passe de 20 000 festivaliers par jour à 40 000. Mais pour cette édition 2021, les organisateurs préfèrent ne pas se lancer tout de suite dans la course au remplissage.

« Nous allons rester sur ce qui était prévu pour l’année dernière, soit 20 000 spectateurs par soir. Nous voulons un retour d’expérience, faire les choses bien et de manière progressive ». David Garcia, organisateur des Déferlantes

Un accès plus simple

Au-delà de l’étendue du parc du château d’Aubiry, ce qui a joué, ce sont les accès simplifiés par la route : l’organisation table sur un trajet de 13 minutes d’autoroute depuis Perpignan Sud jusqu’au Boulou, puis ensuite six minutes, via la route pour rejoindre Céret.

"Il n’y a ensuite pas besoin de navettes pour rejoindre le château" précise David Garcia. Les festivaliers pourront garer leur voiture dans un parking à quelques minutes à pied. S’il est rapidement plein, des options ont été prises sur les terrains privés voisin. En tout, de quoi accueillir "pas loin de 10.000 véhicules".

Le plan du parc du château pendant le festival - Les Déferlantes

Un festival en forme de fête foraine

Plus d’espace, plus de public… mais surtout plus d’activités, c’est aussi ça le pari des Déferlantes nouvelle version. "La musique, c’est l’ADN d’un festival. Mais un festival, c’est avant tout une expérience. Quand on vient passer deux, trois, quatre jours au même endroit, on a envie de trouver des endroits pour se reposer, pour s’amuser, pour découvrir plein de choses" appuie David Garcia.

L’immense parc du château se transformera donc en une espèce de fête foraine : grande roue, skatepark, tyrolienne, un hectare entier dédié à la vente de produits locaux, un escape game, un endroit pour rencontrer des Youtubers, des stands dédiés aux nouvelles technologies…

Cette année, une partie de la programmation est déjà connue, puisqu’on retrouve des artistes déjà planifiés à l’été 2020 (Soprano, Angèle, Jean-Louis Aubert…). Le reste de la programmation devrait être connue dans les prochains mois. Sous réserve, évidemment, de l’avancée de la crise sanitaire.