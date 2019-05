A Reims, France Bleu Champagne-Ardenne inspire des graffeurs !

Reims, France

Les vitrines de la radio France Bleu Champagne-Ardenne ont été brisées, pendant la manifestation des « Gilets Jaunes » samedi 18 mai, à Reims. En attendant leur remplacement, de grandes planches en bois ont été posées sur la façade de la station. Pas vraiment joli, mais heureusement, trois artistes rémois ont décidé d’y remédier. Nelja, Fresh et Ser, des graffeurs professionnels, ont accepté de donner de leur temps, bénévolement. Et le résultat est à la hauteur…

Des graffeurs professionnels à l'oeuvre à France Bleu Champagne-ardenne. Nelja, Ser et Fresh travaillent sur les planches posées après la casse des vitres. C'était pendant la manifestation des #GiletsJaunes samedi 18 mai#reimspic.twitter.com/YazjASDhT9 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 24, 2019

« J’aime beaucoup de genre de lieux, près des gares », explique Nelja. « C’est très passant. Et puis, ce qui s’est passé nous touche un petit peu ».

"C'est notre ville, on l'aime, alors on agit à notre manière" - Nelja, graffeur professionnel

Fresh est du même avis, et pour lui, « c’est une façon de mettre notre art en avant. Faire comprendre aux gens que ce n’est pas que négatif. Ca peut être aussi quelque chose de joli. Il y a des couleurs, les gens s’arrêtent, discutent, ça amène forcément un échange ». Pour Ser, aussi, c’est une façon d’oublier un épisode plutôt désagréable, même s’il ne veut pas prendre parti sur les actions de samedi dernier : « quand on a vu les dégâts sur la radio, on s’est dit, bon, si on peut donner des couleurs et retirer l’animosité qu’il y a eu avant, c’est pas plus mal ».

Et c’est vrai que c’est beau, alors même que ces œuvres sont éphémères. Elles resteront quand même quelques semaines.